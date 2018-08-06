محمد معتمدی پس از ۴ سال «شب که نسیم می وزد» را منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی قطعه «شب که نسیم می وزد» با شعر بهمن محمدزاده را پس از چهارسال در فضای مجازی منتشر کرد.

این خواننده موسیقی ایرانی درباره قطعه «شب که نسیم می وزد» نوشته است: «قطعه شب که نسیم می وزد تجربه متفاوت من است که چهار سال پیش خلق شد. تجربه ای که تلاش دارد با الهام از برخی حالت ها و گردش ملودی های دستگاه راست پنجگاه قطعه ای مدرن و مردم پسند خلق کند. به قول دوستان: اَمِریکَن راست پنجگاه. با شعر زیبای بهمن محمدزاده عزیز. گوش دادن و دانلود آن برای همه مردم ایران مجاز است. امیدوارم دوست داشته باشید.»

بهمن محمدزاده شاعر، امیر بهزاد تنظیم برای پیانو، کوزه و اجرا، ساسان بخششی میکس و مستر و موسسه هنری «آبی رود» تهیه کننده و ناشر گروه اجرایی قطعه را تشکیل می دهند.

در متن شعر «شب که نسیم می وزد» آمده است:

شب که نسیم می وزد موی تو تاب می خورد

دست ردم دوباره بر سینه خواب می خورد

پیش دو چشم روشنت ماه به سجده می رود

آب سیاه می شود آینه تاب می خورد

داشتنت نه آنچنان ساده که فکر می کنم

روی شناسنامه ام مهر عذاب می خورد

پرسه و اشک و آه و غم طعنه و زخم دم به دم

دیدن تو برای من این همه آب می خورد

در عجبم از اینکه تو تیر به هرکه می زنی

پبر دل زخمی من خانه خراب می خورد

موی تو تاب می خورد

باز نسیم می وزد موی تو تاب می خورد

دستم ردم دوباره بر سینه خواب می خورد

داشتنت نه آنچنان ساده که فکر می کنم

روی شناسنامه ام مهر عذاب می خورد

شب که نسیم می وزد موی تو تاب می خورد

دست ردم دوباره بر سینه خواب می خورد