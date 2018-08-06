مشکلی برای تامین کالاهای اساسی و ضروری در ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شریفی در حاشیه گشت مشترک بازرسی و نظارت بر بازار ایلام، بیان کرد: تامین کالاهای اساسی و اقلام اصلی مورد نیاز مردم از مهم ترین اهداف سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشد.

وی در این بازدید که با حضور مدیر کل تعزیرات حکومتی، مرکز بهداشت و صداوسیمای مرکز ایلام انجام گرفت بر برخورد جدی با سوء استفاده گران که به بهانه های مختلف قصد افزایش قیمت ها و اخلال در بازار را دارند تاکید کرد.

وی بیان کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این ایام کنترل و نظارت خود بر بازار را افزایش داده، تا بتواند از تشدید التهاب قیمت‌ها در بازار جلوگیری نماید و با توجه به شرایط حساس کنونی و در راستای رفع التهاب و آرام‌سازی فضای بازار با تخلفات صنفی به ویژه احتکار، عدم عرضه و گرانفروشی بصورت قاطعانه برخورد کند.

شریفی اعلام کرد: نظارت ویژه بر تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی از جمله گوشت قرمز، گوشت مرغ ، برنج ،روغن ، ظروف یکبار مصرف و بازدید از انبار کالا ها و سایر اقلام پرمصرف، از جمله فعالیت هایی خواهد بود که از این پس بصورت مستمر و در قالب گشت های مشترک انجام خواهد گرفت.

وی با تأکید بر درج برچسب قیمت و صدور فاکتور و رعایت ضرایب سود قانونی توسط عرضه ‌کنندگان کالا و خدمات، اظهارداشت: در صورتی که واحد صنفی این موارد را رعایت ننماید، احکام قانونی در قالب جریمه و پلمپ برای وی اعمال می‌شود.

معاون بازرسی و حمایت ازحقوق مصرف کنندگان صنعت، معدن و تجارت استان خاطرنشان کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران فروشی، کم فروشی،احتکار و عدم درج قیمت می توانند با شماره ۱۲۴ تماس گرفته و گزارش خود را برای رسیدگی ارائه نمایند.

وی در پایان ضمن اظهار خرسندی از وضعیت کالاهای اساسی و ضروری از جمله برنج، گوشت قرمز و مرغ، روغن و... در انبارهای مورد تائید که برخی از آنها مورد بازدید قرار گرفتند، گفت: هیچ گونه مشکلی برای تامین و توزیع این کالاها در سطح استان وجود ندارد.