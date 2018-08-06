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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۰

جنبش حماس:

تصمیم جنگ و صلح و لغو محاصره در قالب توافق ملی گرفته خواهد

تصمیم جنگ و صلح و لغو محاصره در قالب توافق ملی گرفته خواهد

عضو دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که هیچ تصمیمی در خصوص اوضاع غزه اعم از جنگ، صلح و راهکارهای لغو محاصره بدون توافق ملی اتخاذ نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «حسام بدران» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی تأکید کرد که توافق ملی مبنای هر گونه تصمیم گروه های مقاومت در خصوص اوضاع غزه است.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تأکید کرد که هیچ تصمیمی در خصوص اوضاع غزه اعم از جنگ، صلح و راهکارهای لغو محاصره بدون توافق ملی اتخاذ نخواهد شد.

وی افزود: ما در مرحله بسیار حساس و خطرناکی قرار داریم و درباره معامله قرن صحبت می‌کنیم که هدف از آن نابودی آرمان فلسطین است.

بدران ادامه داد: اوضاع باریکه غزه تنها مربوط به حماس نیست و این جنبش مخالف تشکیل کشور در غزه است.

بدران همچنین بر پایبندی حماس به تمامی توافقات امضا شده در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ و نشست کمیته مقدماتی شورای ملی در بیروت تاکید کرد.

کد مطلب 4366876

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