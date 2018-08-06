به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه پیش از این فدراسیون بسکتبال زمانی را برای ثبت نام تیم های شرکت کننده در فصل جدید رقابت های لیگ برتر تعیین کرده بود اما با توجه به اینکه در این بازه زمانی تعداد تیم ها نهایی شد و همچنان هم روند اعلام آمادگی آنها ادامه دارد، می توان از اولین نشست هماهنگی لیگ برتر را به عنوان آغاز به کار رسمی و جدی فدراسیون برای آغاز فصل جدید مسابقات یاد کرد.

این نشست روز چهارشنبه با حضور نماینده تام الاختیار تیم ها برگزار می شود. در واقع تیم هایی که نمایندگان آنها در نشست موردنظر حاضر شوند، حضورشان را برای فصل جدید رقابت های لیگ برتر قطعی خواهند کرد.

طی مدت زمانی که تا 27 تیرماه برای ثبت نام تیم ها ادامه داشت پنج تیم پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، شهرداری گرگان، پارسای مشهد و رعد پدافند دزفول به صورت رسمی اعلام آمادگی کردند. از میان این تیم ها صنعت آویژه پارس جایگزین پارسای مشهد شده است.

شهرداری تبریز هم هفته گذشته با ارسال نامه ای به فدراسیون حضورش در فصل جدید مسابقات را اعلام کرد اگرچه این تیم درگیر مسائل مربوط به انحلال باشگاه شهرداری تبریز شده است. مسئولان بسکتبال شهرداری تبریز موضوع انحلال این باشگاه را به فدراسیون بسکتبال اطلاع رسانی کرده و اعلام کرده اند که بعد از تعیین تکلیف وضعیت باشگاه، در مورد حضورشان در لیگ 97 تصمیم گیری خواهد شد. به احتمال زیاد این تیم با اسپانسر و نامی جدید در رقابت ها شرکت می کند.

اسلم اسپورت هم یک تیم تهرانی است که در تلاش برای شرکت در لیگ برتر است. رضا محمدی منش و بابک بلاشی به نمایندگی از این تیم نوپا، مذاکراتی را با مسئولان فدراسیون انجام داده اند. آنها قصد دارند در صورت فراهم بودن شرایط در فصل جدید لیگ برتر بسکتبال حاضر شوند و در غیر اینصورت حضورشان در بسکتبال را از لیگ دسته اول آغاز کنند.

در هر صورت تمام مسائل مربوط به این تیم ها در اولین نشست هماهنگی فصل جدید رقابت های لیگ برتر بررسی خواهد شد. این نشست ساعت 10 صبح روز چهارشنبه در محل سالن اجتماعات تالار بسکتبال آزادی برگزار می شود.

در این نشست در رابطه با حضور تیم ها و همچنین زمان آغاز مسابقات تصمیم گیری خواهد شد.