  1. استانها
  2. قزوین
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۱

بمناسبت روز خبرنگار؛

ورزش صبحگاهی با حضور خبرنگاران قزوین برگزار شد

ورزش صبحگاهی با حضور خبرنگاران قزوین برگزار شد

قزوین- به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار برنامه ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار برنامه ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه صبح روز دوشنبه در بوستان خبرنگار قزوین برگزار شد.

در این مراسم حرکات ورزشی، نرمش های بدنی و هوازی توسط مربیان ورزشی اجرا شد.

امیر محمد رضایی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه ورزش همگانی بویژه پیاده روی با استقبال خوب مردم مواجه شده و هر روز شاهد گرایش بیشتر مردم به این فعالیت هستیم.

رضایی تصریح کرد: در حال حاضر ورزش صبحگاهی در ۴۷ بوستان شهر قزوین برگزار می شود و گروههای سنی مختلف بویژه افراد سالمند و میانسال در آن حضور گسترده دارند.

وی اضافه کرد: در این فعالیتها با برنامه های متنوع و برگزاری مسابقات ورزشی وتوزیع جوایز به افزایش انگیزه شرکت کنندگان کمک کرده ایم.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان قزوین تصریح کرد: جمعیت ساماندهی شده در ورزش همگانی استان بیشتر از ۵۰ هیئت ورزشی است.

وی بیان کرد: با اجرای جشنواره های بانوان، پیاده روی خانوادگی تلاش کرده ایم تا ورزش شهروندی در همه پارکها اجرا شود.

کد مطلب 4366888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها