ورزش صبحگاهی با حضور خبرنگاران قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن روز خبرنگار برنامه ورزش صبحگاهی با حضور جمعی از خبرنگاران و فعالان رسانه صبح روز دوشنبه در بوستان خبرنگار قزوین برگزار شد.

در این مراسم حرکات ورزشی، نرمش های بدنی و هوازی توسط مربیان ورزشی اجرا شد.

امیر محمد رضایی رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان قزوین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه ورزش همگانی بویژه پیاده روی با استقبال خوب مردم مواجه شده و هر روز شاهد گرایش بیشتر مردم به این فعالیت هستیم.

رضایی تصریح کرد: در حال حاضر ورزش صبحگاهی در ۴۷ بوستان شهر قزوین برگزار می شود و گروههای سنی مختلف بویژه افراد سالمند و میانسال در آن حضور گسترده دارند.

وی اضافه کرد: در این فعالیتها با برنامه های متنوع و برگزاری مسابقات ورزشی وتوزیع جوایز به افزایش انگیزه شرکت کنندگان کمک کرده ایم.

رئیس هیئت ورزش های همگانی استان قزوین تصریح کرد: جمعیت ساماندهی شده در ورزش همگانی استان بیشتر از ۵۰ هیئت ورزشی است.

وی بیان کرد: با اجرای جشنواره های بانوان، پیاده روی خانوادگی تلاش کرده ایم تا ورزش شهروندی در همه پارکها اجرا شود.