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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۲

«بی تابستان» اجرای عمومی خود را آغاز کرد

«بی تابستان» اجرای عمومی خود را آغاز کرد

نمایش «بی تابستان» به کارگردانی امیررضا کوهستانی شامگاه یکشنبه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «بی تابستان» به کارگردانی امیررضا کوهستانی اجرای عمومی خود را شامگاه یکشنبه ۱۴ مردادماه در حالی آغاز کرد که اغلب بلیت‌های این نمایش پیش‌فروش شده و تعداد اندکی برای روزهای پایانی اجرا باقی‌مانده است.

نمایش «بی تابستان» با بازی سعید چنگیزیان، لیلی رشیدی و مونا احمدی مطابق با جدول زمان‌بندی‌شده این مجموعه از روز یکشنبه ۱۴ مرداد در ساعت‌های ۱۹: و ۲۱:۳۰ تا روز جمعه دوم شهریور در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌رود.

کد مطلب 4366896
آروین موذن زاده

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