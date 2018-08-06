«بی تابستان» اجرای عمومی خود را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش «بی تابستان» به کارگردانی امیررضا کوهستانی اجرای عمومی خود را شامگاه یکشنبه ۱۴ مردادماه در حالی آغاز کرد که اغلب بلیتهای این نمایش پیشفروش شده و تعداد اندکی برای روزهای پایانی اجرا باقیمانده است.
نمایش «بی تابستان» با بازی سعید چنگیزیان، لیلی رشیدی و مونا احمدی مطابق با جدول زمانبندیشده این مجموعه از روز یکشنبه ۱۴ مرداد در ساعتهای ۱۹: و ۲۱:۳۰ تا روز جمعه دوم شهریور در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میرود.
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