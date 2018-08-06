  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۶

درگیری شدید ارتش سوریه با تروریست های داعش در اطراف سویداء

درگیری شدید ارتش سوریه با تروریست های داعش در اطراف سویداء

گزارش های رسانه ای از درگیری شدید ارتش سوریه با تروریست های داعش در اطراف سویداء خبر داده اند که مقدمه عملیات گسترده ای برای بیرون راندن داعش از این منطقه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، درگیری های شدیدی بین نیروهای ارتش سوریه و تروریست های داعش در محورهای بیابان های منتهی به «سویداء» شرقی و شمال شرقی شکل گرفته است.

دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که این درگیری ها از شب گذشته آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و ارتش سوریه موفق شده است پیشروی هایی در اطراف بیابان های منتهی به سویداء شرقی و شمال شرقی داشته باشد.

بر اساس این خبر این درگیری ها سرآغاز عملیات نظامی گسترده تری برای بیرون راندن تروریست ها از این منطقه است و به همین منظور ارتش سوریه تجهیزات نظامی زیادی را به منطقه حومه سویداء منتقل کرده است.

کد مطلب 4366902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها