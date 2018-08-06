درگیری شدید ارتش سوریه با تروریست های داعش در اطراف سویداء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، درگیری های شدیدی بین نیروهای ارتش سوریه و تروریست های داعش در محورهای بیابان های منتهی به «سویداء» شرقی و شمال شرقی شکل گرفته است.

دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده است که این درگیری ها از شب گذشته آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و ارتش سوریه موفق شده است پیشروی هایی در اطراف بیابان های منتهی به سویداء شرقی و شمال شرقی داشته باشد.

بر اساس این خبر این درگیری ها سرآغاز عملیات نظامی گسترده تری برای بیرون راندن تروریست ها از این منطقه است و به همین منظور ارتش سوریه تجهیزات نظامی زیادی را به منطقه حومه سویداء منتقل کرده است.