تولید محتوای رسانه با رویکرد دینی مورد توجه متولیان قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمدرضایی در سومین کارگروه تولید محتوای رسانهای با رویکرد دینی در اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: فرهنگ و رسانه لازم و ملزوم هم هستند به گونهای که بدون یکدیگر نمیتوانند معنی داشته باشند.
وی با بیان اینکه اگر به تاریخ بشر نگاه کنیم فرهنگ و رسانه همزمان یا یکدیگر شکلگرفتهاند، اظهار کرد: از همان زمانی که بشر پا به زمین گذاشت، رسانه و فرهنگ نیز توأم باهم حضور داشتند.
حجتالاسلام رضایی بیان کرد در عصر حاضر که بخش عمدهای از زندگی بشر با رسانه انجام میشود و بسیاری از مصادیق آن را میتوانیم در زندگی خود ببینیم، رسانه جزء جداییناپذیر زندگی بشر شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: امروزه بشر به سمتی میرود که بسیاری از کارها از طریق رسانه انجام میشود بنابراین در این عصر سواد رسانهی، از ضرورتهای زندگی است.
وی با بیان اینکه اگر اطلاعات رسانهای و سواد رسانهای داشته باشیم، میتوانیم اطلاعات درست را از نادرست تمیز دهیم، افزود: رشد فرهنگ و تمدن مردم از طریق رسانهها است.
حجتالاسلام رضایی بیان کرد: آگاهی بخشی دینی در امروزه توسط رسانهها انجام میشود و هر قشری به نوع خود از رسانه استفاده میکنند.
وی رسانه را پل ارتباطی بین ملتها دانست و افزود: امروزه ارتباطها از نوشتاری به تصویری سوق یافته و میتوان از طریق تصویر هم با سراسر دنیا ارتباط برقرار کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: باید به تولید محتوای رسانه با رویکرد دینی به صورت تخصصی پرداخته شود.
وی خواستار برگزاری کارگاه تخصصی سواد رسانهای برای روحانیون مستقر شد و افزود: همچنین این کارگاهها باید برای روحانیون طرح بومی، بانوان فرهیخته، مسئولان تشکلهای دینی مذهبی و دیگر اقشار تأثیرگذار برگزار شود.
حجتالاسلام رضایی ادامه داد: در این کارگاهها باید کیفی نگری مورد توجه ویژه قرار گیرد و اساتید مطرح و باسواد بالا برای این کارگاهها دعوت شوند.
نظر شما