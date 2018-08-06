سرقت بی.ام.و اجاره ای کار دست داماد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور حشمتیان رییس کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس در تشریح این خبر گفت : ظهر روز گذشته دو سارق لوازم خودرو در پرسه زنی های خود در محدوده تهرانپارس یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ را مشاهده و برای سرقت لوازم در آن را باز می کنند که حین سرقت وسایل داخل آن یک سوییچ خودروی بی ام و توجهشان را جلب می کند.

وی در ادامه گفت: آنها که از دیدن این سوئیچ متعجب شده بودند دکمه های آن را فشار می دهند که متوجه می شوند چراغهای یک خودرو که جلوی ۲۰۶ پارک بود روشن گردید که مشخص شد سوئیچ مربوط به خودرو بی ام و است.

سرهنگ حشمتیان افزود: سارقان وسوسه شدند تا به داخل خودرو بروند و زمانی که وارد خودرو می شوند تصمیم گرفتند آن را سرقت کنند ولی نحوه روشن کردن آن را نمی دانستند.

وی افزود: سارقان ۲۵ ساله با جست و جو در مرورگرهای اینترنتی روش روشن کردن خودروی مذکور را پیدا می کنند که در ادامه سوار بر بی ام و برای خرید مواد مخدر مصرفی شان به محله ای در محدوده کلانتری ۱۴۴ جوادیه تهرانپارس می روند.

این مقام انتظامی گفت: خودروی بی ام و ۳۳۰i را دامادی برای عروسی اش اجاره کرده بود که سوییچ آن را به لحاظ سهل انگاری در ۲۰۶ خود گذاشته بود که دقایقی پس از سرقت برای سوار شدن مراجعه می کند که متوجه به سرقت رفتن آن می شود که سریعا با مالک آن تماس می گیرد و مالک پس از بررسی جی پی اس آن می گوید خودرو در همان محدوده است که خودش برای یافتن آن به محل می آید که در مسیر گشت کلانتری را می بیند و موضوع را در میان می گذارد مأمور نیز با خودروی گشت به دنبال وی برای کشف خودرو به گشت زنی پرداختند.

وی ادامه داد : حین گشت زنی ماموران خودرو را در خیابان احسان مشاهده که دستور ایست صادر کردند ولی سارقان خودرو را به سمت ماموران گرفتند و شروع به فرار کردند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: با فرار آنان تعقیب و گریز پلیسی آغاز و ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح شروع به تیراندازی کردند. سارقان علی رغم تیراندازی های پلیس به فرار خود ادامه دادند که حین گریز به ۸ دستگاه خودرو شهروندان خسارت وارد کردند که نهایتا پس از شلیک ۱۰ تیر و پنچر شدن خودرو و وارد شدن سارقان در یکی از بن بست های محدوده دستگیر شدند.

سرهنگ حشمتیان بیان کرد: پس از انتقال متهمان به کلانتری مالکان خودروهای خسارت دیده نیز حاضر و از متهمان شکایت کردند و نیز اموال مکشوفه به مالک خودروی ۲۰۶ برگردانده شد.

به گفته رئیس کلانتری ۱۴۴ جوادیه داماد خودرو را ساعتی قبل سرقت از کرایه دهنده جلوی خانه خوش تحویل گرفته بود و از آنجا که می خواست به گل فروشی ببرد تا گل روی آن بزند همان جلوی خانه اش پارک کرد و سوییچ آن را در پژو ۲۰۶ گذاشته بود.

بنا به اظهار سرهنگ حشمتیان متهمان در اولین دقایق سرقت از حضورشان در خودرو سلفی و فیلم تهیه و برای دوستان خود ارسال کردند که گفته اند رکورد سرقت را زده و بی ام و دزدیده اند.

وی در خاتمه بیان داشت : تحقیقات تکمیلی از متهمان که دارای سرقت خودرو و مواد مخدر می باشند در حال انجام می باشد.