هرمزگان جایگاه اول کشور در جذب تسهیلات اشتغال روستایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی، افزود: از زمان اجرای این طرح ۴۴۲ طرح به مبلغ بیش از ۴۴۷ میلیارد تومان ثبت شده است. تاکنون ۳۸۹ طرح با مبلغ بیش از ۳۷۷ میلیارد تومان به بانکهای عامل معرفی شده که از این تعداد ۱۲۲ طرح به مبلغ ۱۲۱ میلیارد تومان مصوب شده است.

وی تعداد طرحهای پرداختی توسط بانکها را ۱۲۱ طرح با مبلغ بیش از ۱۰۹ میلیارد تومان ذکر کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در ادامه بیان داشت: در مجموع ۲۸۹ میلیارد تومان تسهیلات برای طرحهای اشتغال روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت در استان اختصاص داده شده است.

سلیمی در خصوص اعطای تسهیلات شش‌درصدی برای مناطق روستایی و عشایری تصریح کرد: با اجرای طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، این اعتبار از محل صندوق توسعه ملی در بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا می‌شود.

وی اضافه کرد: متقاضیان استفاده از تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و روستایی برای بهره‌مندی از این تسهیلات باید در سامانه کارا به نشانی Kara.mcls.gov.ir ثبت‌نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان ادامه داد: پس از تائید طرح، کمیته‌های فنی ابعاد طرح را به لحاظ کیفی و کمی مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از تائید نهایی، طرح برای تأمین اعتبار به بانک معرفی و پس از بررسی در صورت داشتن توجیه فنی و اقتصادی، طرح در نوبت دریافت وام اشتغال قرار می‌گیرد.

وی با تأکید بر اینکه سهمیه اشتغال استان هرمزگان برای امسال ۳۰ هزار شغل اعلام‌شده است، تصریح کرد: همچنین ۳۵۲ میلیارد تومان برای اشتغال فراگیر و۱۹۳ میلیارد ریال نیز به بخش مشاغل خانگی اختصاص داده شده است.