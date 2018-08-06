حریق خودرو «وانت» در جاده قدیم کرج/راننده فوت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال ملکی صبح دوشنبه با اعلام خبر یک مورد حادثه تصادف در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه ساعت ۳ و ۳ دقیقه بامداد امروز در مسیر غرب به شرق جاده قدیم کرج بزرگراه فتح تقاطع ایران خودرو رخ داده است.

ملکی در ادامه با بیان اینکه پس از اطلاع وقوع حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران بلافاصله ۳ ایستگاه از ۲ مسیر مختلف به محل اعزام شدند افزود: ماموران پس از حضور در محل حادثه مشاهده می کنند که یک دستگاه خودرو نیسان وانت به محض حرکت به دلیل نامشخصی از مسیر منحرف شده و به شدت از قسمت جلوی خودرو با بلوک نیوجرسی جدا کننده تندرو و کندرو برخورد کرده و در اثر همین حادثه خودرو شعله ور شده است.

وی گفت: زمانی که آتش نشانان در محل حاضر شدند قسمت موتور، کابین و قسمت سرنشین که فقط یک نفر در آن حضور داشته کاملا شعله ور بود و راننده به طرز خطرناکی در حجم زیادی از شعله های آتش محبوس بود بود

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران بیان داشت: با سرعت و دقت ماموران آتش نشانی آتش در کوتاه ترین زمان ممکن اطفا شد و به تائید عوامل اورژانس پس از معاینات به عمل آمده مشخص شد که راننده که سن و سال و مشخصاتش با سوختگی ایجاد شده مشخص نبود متاسفنه جان خود را از دست داه است

ملکی در ادامه افزود: محل برای بررسی عوامل حادثه تحویل پلیس راهور شد و عملیات ساعت ۳ و ۵۵ دقیقه بامداد به پایان رسید.

وی در توصیه به رانندگان گفت: رانندگان در ساعات میانی شهر مخصوصا در جاده های برون شهری اگر احساس خستگی می کنند حتما در صورت امکان جای خود را با راننده دیگر عوض کنند و یا در یک محل امن دقایقی را به استراحت بپردازند و قدم بزنند تا با این کار انرژی از دست رفته جبران شود و به مسیر خود ادامه دهند.