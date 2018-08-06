باکتری ها در برابر ضدعفونی کننده های بیمارستانی مقاوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، اما نتایج یک بررسی تازه نشان می دهد برخی از باکتری ها در برابر این نوع ضدعفونی کننده های الکلی مقاوم شده اند و با استفاده از آنها از بین نمی روند.

یافته های پرفسور پل جانسون از دانشگاه یورک نشان می دهد آلودگی های بیمارستانی به علت استفاده از ضدعفونی کننده های الکلی در سال های گذشته کاهش یافته بود، اما همزمان با افزایش مقاومت برخی باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک ها، همین روند در زمینه مقاوم تر شدن برخی از آنها در برابر ضدعفونی کننده های مذکور هم مشاهده می شود.

به گفته وی باکتری های یادشده در برابر انواع الکل های مورد استفاده در محصولات بهداشتی و ضدعفونی کننده مقاوم شده اند و این ماده دیگر نمی تواند به درون سلول های باکتری ها نفوذ کرده و آنها را از بین ببرد.

یکی از این باکتری های مقاوم Enterococcus faecium نام دارد که موجب برخی بیماری های روده ای یا مننژیت در کودکان می شود. بررسی یادشده نشان می دهد میزان مقاومت آن در برابر مواد بهداشتی و ضدعفونی کننده به خصوص در سال های اخیر به سطح نگران کننده ای رسیده است.

در بررسی جدید ۱۳۹ رشته مختلف از باکتری یادشده در بیمارستان های مختلف استرالیا در یک بازه زمانی ۲۰ ساله شناسایی شده است و نکته قابل تامل این است که رشته باکتری های شناسایی شده Enterococcus faecium از سال ۲۰۱۰ به این سو در برابر الکل تا ده برابر مقاوم تر بوده اند. بنابراین ضروری است از روش های تازه ای برای ضدعفونی و پاکسازی محیط های بیمارستانی استفاده شود.