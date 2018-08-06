از سرگیری تظاهرات در بصره در سایه تدابیر شدید امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، عصر روز گذشته اعتراضات خیابانی در استان بصره عراق از سر گرفته شده است و معترضان در تجمعات خود خواستار محقق شدن مطالبات خود شده اند.

در این تظاهرات که در سایه تدابیر شدید امنیتی برگزار شده است دهها تن از اهالی بصره از مرکز شهر به سوی میدان «ام البروم» حرکت کرده و معترضان خواستار فراهم شدن فرصت های شغلی و ارتقای سطح خدمات به مردم در این استان شده اند.

در همین راستا نیروهای امنیتی عراقی تدابیر شدیدی برای مقابله با هرگونه هرج و مرجی اتخاذ کرده بودند. «غزوان محمد» یکی از اعضای کمیته تظاهرات بصره به العربی الجدید گفته که مردم اعتماد خود را نسبت به وعده های دولت از دست داده اند و اعتراضات با وجود گرمای هوا ادامه پیدا خواهد کرد.

این فعال عراقی تأکید کرده که این اعتراضات به صورت روزانه انجام خواهد شد و از دولت خواسته در تحقق خواسته های مردم کوتاهی نکند. طی یک هفته گذشته موج اعتراضات خیابانی در عراق فروکش کرده بود که طی چند روز گذشته مجددا درخواست هایی برای انجام تظاهرات سراسری مطرح شده است.