تازه ترین مدل «موستانگ» با سرعت ۳۲۰کیلومتر در ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این مدل که Hennessey Heritage Edition نام دارد، ۹۰ هزار دلار قیمت دارد و موتور آن با نصب یک سوپرشارژر سه لیتری با هدف افزایش فشار ترکیب سوخت و هوا در حین احتراق داخلی، افزوده شدن یک اینترکولر خنک کننده موتور و یک سیستم القایی تازه به روز شده است.

سیستم اگزوز این خودرو هم از فولاد ضدزنگ تولید شده و انژکتور و پمپ سوخت موستانگ تازه هم کاملا به روز شده اند. با این به روزرسانی ها قدرت موتور این خودرو به ۸۰۸ اسب بخار افزایش یافته است. برخی تغییرات در طراحی شاسی و بدنه این خودرو کنترل آن به خصوص در پیچ ها و سطوح شیبدار را بدون کاهش شدید سرعت ممکن می کند.

سیستم ترمز خودروی مذکور هم به شدت تقویت شده و در مجموع شش ترمز برروی چرخ های جلو و چهار ترمز بر روی چرخ های عقب نصب شده و دیسک های مستحکم ۱۵.۱ اینچی نیز به همین منظور به کار گرفته شده اند.

حداکثر سرعت این خودرو به ۳۲۰ کیلومتر در ساعت و شتاب صفر تا صد آن به تنها ۳.۳ ثانیه می رسد.