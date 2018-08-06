قطب دامپروری درگیر افزایش قیمت گوشت/ردپای ناکارآمدی سازمان صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که استان کرمانشاه به عنوان قطب دامپروری کشور محسوب می شود اما مردم اینجا گوشت را به قیمت بسیار بیشتر از استانهای دیگر تهیه می‌کنند!

تنظیم بازار گوشت قرمز به عنوان یکی از کالاهای اصلی سبد مصرفی مردم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما در ماه‌های اخیر سهم گوشت و فرآورده‌های گوشتی از سفره مردمان قطب دامپروری کشور به شدت کاهش یافته است.

یکی از موضوعاتی که روی قیمت گوشت قرمز تاثیر داشته عدم نظارت بر میادین عرضه دام است که باعث افزایش بی‌رویه قیمت گوشت در کرمانشاه شده است.



عدم نظارت بر میادین عرضه دام



آمویی رئیس اتحادیه صنفی قصابان استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر عدم نظارت بر جایگاه‌های دام را یکی از دلایل اصلی این نابه‌سامانی‌ها در افزایش قیمت گوشت عنوان کرد.



وی گفت: میادین دام از نظر نظارت بر خرید و فروش مشکل دارند متاسفانه در این میادین به عنوان مکانی برای خرید و فروش مسئولین نظارتی ندارند.

رئیس اتحادیه صنفی قصابان استان کرمانشاه بیان داشت: وقتی نظارت باشد قیمت خرید و فروش مشخص است اما وقتی نظارتی نباشد اشخاصی که در میدان هستند به عنوان فروشنده نظارتی بر کارشان نیست بلکه آنان قیمت را تعیین می کنند و قیمت بر همین مبنا افزایش می یابد.



وی گفت: اگر نظارت باشد این مشکل ایجاد نمی شود متاسفانه نظارت نیست و میدان حالت محوطه ای دارد که به شخصی مربوط می شود که به افرادی اجازه ورود می دهد در غیر این صورت کار خاصی انجام نمی شود.



نظارت بر تعرفه ورود دام به این میادین بر عهده بازرسی صنعت و معدن است



دکتر نادر پرور مدیر کل دامپزشکی استان کرمانشاه در گفت و گو با خبرگار مهر اظهار داشت: بحثهای مربوط به بهداشتی جایگاه های دام به دامپزشکی مربوط می شود با این حال میادین دام فعال همگی دارای پروانه بهداشتی بهره برداری و مسئول فنی هستند که وظیفه نظارت بر ورود و خروج دام ها را دارد تا اگر ناسالم باشند اقدامات لازم را انجام دهد.



وی با اشاره به اینکه مدام این بازرسی ها به ما اطلاع رسانی می شود افزود: مسئول فنی در مکان مربوطه مقیم است و در ساعت فعالیت دام ها حضور مداوم دارد و برجابه جایی و نقل و انتقال دام به شکل بهداشتی نظارت دارد و هر موضوعی را به شکل هفتگی گزارش می کند اما در حوزه قیمتها این نظارتها بر عهده ما نیست.



دکتر پرور با تاکید بر اینکه نظارت بر تعرفه ورود دام به این مراکز و قمیت بر عهده بازرسی صنعت و معدن است گفت: ما تنها بر بهداشت دام و جابجایی آنان و برخورد در صورتی که محموله ای بدون مجوز بیاید نظارت داریم.



مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه این اقدامات در پیشگیری از بیماری ها موثر بوده افزود: این میادین باید دور از حریم شهر و روستا باشند که به جابجایی و نقل و انتقال دام ها کمک کرده است.



وی خواستار تماس مردم از طریق سامانه1512 شد و گفت: اگر مشکل قرنطیه ای در میادین دام دیده شد مردم سریعا اطلاع رسانی کنند.



اما تلاش خبرنگار مهر برای انعکاس صحبت‌های مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بی‌نتیجه بود و آنها در این زمینه پاسخگو نبودند!



با این وجود ردپای ناکارآمدی سازمان صنعت و معدن استان در این زمینه و عدم نظارت بر قیمت‌ها در افزایش قیمت گوشت در قطب دامپروری کشور مشهود است.