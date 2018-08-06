ایمن سازی محور ساری - کیاسر - سمنان شتاب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل فولادی از اقدامات ایمن سازی گسترده در سطح محور ارتباطی ساری - کیاسر - سمنان خبر داد و اظهار داشت: اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برای ایمن سازی محور مذکور در خرداد ماه صورت گرفته است.

وی در ادامه یادآور شد: این اداره کل با بسیج و بکارگیری نیروهای مجرب و کارآمد خود اقدامات وسیع راهداری در قالب حفظ و نگهداری راه های ارتباطی استان در دست اجرا دارد.

فولادی در ادامه به محور ارتباطی ساری _ کیاسر _ سمنان اشاره و اظهار داشت : محور مذکور به دلیل وجود روستاها ، مواهب طبیعی خدادادی و همچنین راه دسترسی به استان سمنان همواره پر تردد بوده ، از این رو این اداره کل در آستانه فصل تابستان و افزایش تردد در این محور اقدامات گسترده ایمنی سازی را درقالب اجرای روکش اسفالت ، اجرای خط کشی ، پاکسازی ، شستشوی علائم ، بازسازی علائم ، رنگ آمیزی و .... خبرداد.

رئیس اداره ایمنی و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران به تاثیر مثبت اقدامات ایمن سازی راه ها در کاهش سوانح رانندگی اشاره و خاطر نشان کرد: با وجود تلاش شبانه روزی راهداران در جاده ها باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که ضامن سلامتی رانندگان محترم در رانندگی ، توجه آنان به علائم موجود در راه ها بوده تا سفری امن و مطمئن را سپری کنند.