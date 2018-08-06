صعود دانشگاه تهران به جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: رتبه بندی وبومتریکس دانشگاه های جهان منتشر شد.

دهقانی گفت: داده‏ های این گزارش از سایت webometrics که معتبرترین و جامع‏ترین مرجع رتبه‏ بندی وب‏ سایت ‏های دانشگاه ‏ها است، استخراج شده است. این وب‏سایت هر سال دو بار گزارش رتبه ‏بندی خود را ویرایش و آخرین تغییرات را اعمال کرده و گزارش جدیدی ارائه می کند. داده‏ های این گزارش از آخرین ویرایش (جولای ۲۰۱۸) استخراج شده است.

وی افزود: دانشگاه های هاروارد، استنفورد، ام آی تی، برکلی و میشگان رتبه های نخست تا پنجم را بین تمامی دانشگاه های جهان کسب کرده‏ اند. بررسی ۵۰ دانشگاه برتر جهان از نظر موقعیت جغرافیایی نشان داد که ۴۱ دانشگاه از ایالات متحده آمریکا و ۴ دانشگاه از بریتانیا، ۲ دانشگاه از کانادا، یک دانشگاه هنگ کنگی، یک دانشگاه سوئیسی، یک دانشگاه چینی حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: دانشگاه ‏های مورد بررسی در این رتبه ‏بندی بر اساس چهار شاخص رتبه‏ بندی می‏ شوند و در مجموع بالاترین ۱۰۰ درصد است که بین چهار شاخص براساس میزان اهمیت ‏شان تقسیم می‏ شود.

وی گفت: شاخص نخست که ۵ درصد از کل را به خود اختصاص می‏ دهد تعداد صفحات دامین اصلی و دامین‏ های فرعی دانشگاه‏ مورد نظر است (نام شاخص Presence). شاخص دوم که مهمترین شاخص بین شاخص‏ها است ۵۰ درصد از امتیاز را از مجموع ۱۰۰ درصد دارد. این شاخص تعداد پیوند‏های برگشتی (دریافتی) یک دانشگاه‏ از شبکه‏ های خارجی، البته پس از نرمال‏ سازی، را محاسبه می‏ کند (نام شاخص Impact).

دهقانی اظهار داشت: شاخص سوم که ۱۰ درصد از کل را به خود اختصاص داده تعداد استنادهای دریافتی نویسندگان برتر هر دانشگاه است. (نام شاخص Transparency or Openness).

وی یادآور شد: شاخص چهارم که ۳۵ درصد از کل را شامل می‏ شود تعداد پر استنادترین مقالات (۱۰ درصدی که بیشترین استناد را دریافت کرده‏ اند) در ۲۶ حوزه موضوعی در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ محاسبه می‏ کند. نظام رتبه بندی وبومتریک در مجموع ۱۲ هزار دانشگاه جهان و ۶۰۵ دانشگاه ایران را رتبه بندی می کند.

۲۰ دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتریک

سرپرست ISC گفت: داده‏ های جدول نشان می دهد دانشگاه‏ های تهران، علوم پزشکی تهران و صنعتی شریف رتبه‏ های نخست تا سوم را میان دانشگاه‏ های ایران کسب کرده‏ اند. از نظر تقسیم جغرافیایی نیز ۵ دانشگاه برتر همگی در شهر تهران واقع شده‏ اند. در ردیف سوم رتبه‏ بندی جهانی دانشگاه‏ های ایران گزارش شده است.

وی گفت: دانشگاه تهران که در میان دانشگاه‏های ایران رتبه نخست را داراست در بین دانشگاه‏ های جهان رتبه ۳۸۸ را به خود اختصاص داده است؛ همچنین فقط ۹ دانشگاه ایران در رتبه بندی دانشگاه‏ های جهان بین ۱۰۰۰ دانشگاه برتر قرار دارند.

دهقانی خاطرنشان کرد: از نظر نوع دانشگاه نیز، ۷ دانشگاه جامع، ۶ دانشگاه علوم پزشکی، ۵ دانشگاه صنعتی و ۲ دانشگاه آزاد اسلامی در بین ۲۰ دانشگاه برتر ایران دیده می‏ شود. از نظر توزیع جغرافیایی ۱۰ دانشگاه در شهر تهران، ۳ دانشگاه در شهر اصفهان، ۳ دانشگاه در شهر مشهد، ۲ دانشگاه در شهر شیراز و ۲ دانشگاه در شهر تبریز هستند.

رتبه‏ بندی ۲۰ دانشگاه‏ برتر ایران از نظز رتبه ملی و بین‏ المللی

نام دانشگاه رتبه در ایران رتبه در جهان دانشگاه تهران ۱ ۳۸۸ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲ ۵۵۵ دانشگاه صنعتی شریف ۳ ۵۹۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴ ۷۸۵ دانشگاه تربیت مدرس ۵ ۸۵۱ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶ ۹۲۰ دانشگاه صنعتی اصفهان ۷ ۹۳۳ دانشگاه علم و صنعت ایران ۸ ۹۴۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۹ ۹۸۹ دانشگاه شهید بهشتی ۱۰ ۱۲۰۱ دانشگاه شیراز ۱۱ ۱۲۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۱۲ ۱۲۷۲ دانشگاه تبریز ۱۳ ۱۳۶۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۴ ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۵ ۱۳۸۵ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۶ ۱۳۹۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۱۷ ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ۱۸ ۱۴۴۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۹ ۱۴۵۷ دانشگاه اصفهان ۲۰ ۱۵۶۶

دانشگاه های برتر ایران براساس شاخص های presence، Impact ،Openness و Excellence

وی افزود: در ادامه چهار شاخص مطرح شده در رتبه بندی وبومتریک به تفکیک ارائه شده و ۵ دانشگاه برتر ایران بر اساس هر شاخص و رتبه کسب شده در جدول زیر دیده می شود. دانشگاه تهران در ۳ شاخص impact رتبه ۷۲۹؛ Presence رتبه ۹۰ و Excellence رتبه ۳۲۵ جایگاه نخست و در شاخص openness نیز بعد از دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۶۲۵ جایگاه دوم را دارد.

دهقانی افزود: تنها دانشگاهی که در این جدول در شاخص Impact با رتبه ۱۳۲۶ حضور دارد؛ اما جزء ۲۰ دانشگاه برتر ایران نیست؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان است. به بیان دیگر؛ بقیه دانشگاه های حاضر در این جدول همگی جزء ۲۰ دانشگاه برتر ایران در رتبه بندی وبومتریک هستند؛ و تنها دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در بین ۲۰ دانشگاه برتر دیده نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در هر ۴ شاخص رتبه بندی جز ۵ دانشگاه برتر ایران هستند.

۵ دانشگاه برتر ایران براساس هر یک شاخص های Presence، Impact، Openness و Excellence