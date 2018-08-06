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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۸

تنها طی ۲ هفته گذشته اتفاق افتاد؛

صدور ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی

صدور ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی در راستای سیاست سرکوب فلسطینیان، طی ۲ هفته گذشته ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه آنها صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات گفته می شود که رژیم صهیونیستی اخیرا احکام بازداشت ظالمانه ای را علیه فلسطینیان صادر کرده است.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی در راستای سیاست سرکوب فلسطینیان، طی دو هفته گذشته ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه آنها صادر کرده است.

احکام بازداشت صادر شده علیه فلسطینیان طی دو هفته گذشته بین چهار تا شش ماه متفاوت بوده است.

نکته قابل تأمل در خصوص این بازداشت های سریالی، قابل تمدید بودنِ نامحدود آنها است.

کد مطلب 4366927

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