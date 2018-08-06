صدور ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، اقدامات سرکوبگرانه رژیم صهیونیستی علیه شهروندان فلسطینی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات گفته می شود که رژیم صهیونیستی اخیرا احکام بازداشت ظالمانه ای را علیه فلسطینیان صادر کرده است.

طبق اعلام رسانه های فلسطینی، رژیم صهیونیستی در راستای سیاست سرکوب فلسطینیان، طی دو هفته گذشته ۴۹ حکم بازداشت موقت علیه آنها صادر کرده است.

احکام بازداشت صادر شده علیه فلسطینیان طی دو هفته گذشته بین چهار تا شش ماه متفاوت بوده است.

نکته قابل تأمل در خصوص این بازداشت های سریالی، قابل تمدید بودنِ نامحدود آنها است.