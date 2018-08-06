به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی عضو هیئت‌رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته (یکشنبه) شورای مرکزی جمنا اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی از سنجش و نظرسنجی از وضع فرهنگی تهران تحت عنوان موج پانزدهم ارائه شد که اعضا با مقایسه شرایط درگذشته به ریشه‌یابی دلایل تغییرات پرداختند.

وی درخصوص استقبال و تاکید اعضا از فعال شدن دفتر سیاسی جبهه با ترکیب جدید گفت: دفتر سیاسی اقدامات خود را در سه لایه راهبردی، تخصصی و عملیاتی طراحی کرده که خروجی آن گزارش‌ها وتحلیل‌هایی است که جوابگوی نیازهای اعضای جبهه در سراسر کشور و نیز در قالب بیانیه‌ها و اعلام مواضع و راهکارها برای عموم مردم ارائه خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: نشست عمومی اقشار جبهه در یک ماه آینده برگزار می‌شود و پس از آن کمیته‌های تخصصی اقشار به طور جداگانه در تهران و استان‌ها جلسات خود را برای تحلیل و نقد وضع موجود و راهکارهای برون رفت از مشکلات و چالش‌ها بر پا خواهند کرد.

عضو هیئت‌رئیسه جبهه مردمی با اشاره به دیگر مباحث مطروحه در این جلسه گفت: مهم‌ترین اخبار روز کشور به‌ ویژه تجمعات اعتراضی در ۱۱ شهر مورد بررسی وتحلیل قرارگرفت. علی‌رغم فراخوان گسترده معاندان برانداز با حمایت مستقیم آمریکا و علی‌رغم فشارهای روانی و اقتصادی، جز اجابت افرادی معدود، مردم نشان دادند با برپایی آشوب در کشور مخالفند.

حسینی ادامه داد: عموم مردم معتقدند این تنش‌ها نَه تنها اوضاع اقتصادی را سامان نمی‌بخشد بلکه شرایط را دشوارتر می‌کند و از طرفی مردم دست خارجی‌ها و تحریک و سرمایه گذاری آنان در این درگیری‌ها را آشکارا مشاهده می‌کنند و قدر مسلم با روحیه غیرت و عزت ملی مردم، این مداخله بیگانگان سازگاری ندارد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی تاکید کرد: مردم با وجود انتقاد و گلایه‌های به حق، نسبت به کم کاری و اشکالات دولت، به هر حال دولت را محصول رای اکثریت جامعه می دانند و در نظام مردم سالاری بر این باورند که اعتراضات در چارچوب ضوابط و به قصد اصلاح امور و بهتر شدن اوضاع معیشتی و اقتصادی باید مطرح شود.

وی درخصوص اولویت‌های کنونی، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: با انضباط بیشتر دست اندکاران بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت صمت در تخصیص ارز وشفافیت ونظارت دقیق نهادها ومردم نگرانی‌ها کاهش یابد.

حسینی ادامه داد: دراین جلسه همچنین مصادیقی از فشار بر طبقات متوسط و محروم جامعه ذکر شد و بر لزوم تغییر نوع نگاه و نیز تغییرات در کابینه و قاطعیت دستگاه قضایی برخورد بدون ملاحظه با دانه‌درشت‌های متخلف تاکید شد.

وی با یادآوری تلاش آمریکا برای تشدید مشکلات اقتصادی به آدرس غلط دادن برخی سیاسیون اشاره کرد و اظهار داشت: بعضی نیروهای سیاسی و مدیران اجرایی که باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشند، با فرافکنی و القائات ناصواب می‌خواهند به مسیر نادرستی که تاکنون طی کرده‌اند و آثار زیانبار آن کاملا مشهوداست، ادامه دهند و دانسته یا ندانسته به مصالح ملی ضربه بزنند.