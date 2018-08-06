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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۴۶

جزئیات جلسه شورای مرکزی جمنا/نشست اقشاریک ماه آینده برگزار می‌شود

جزئیات جلسه شورای مرکزی جمنا/نشست اقشاریک ماه آینده برگزار می‌شود

عضو هیات رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب با اشاره به جزئیات جلسه روز گذشته این جبهه، از برگزاری نشست کمیته‌های تخصصی اقشار، طی یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی عضو هیئت‌رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به جلسه روز گذشته (یکشنبه) شورای مرکزی جمنا اظهار داشت: در این جلسه، گزارشی از سنجش و نظرسنجی از وضع فرهنگی تهران تحت عنوان موج پانزدهم ارائه شد که اعضا با مقایسه شرایط درگذشته به ریشه‌یابی دلایل تغییرات پرداختند.

وی درخصوص استقبال و تاکید اعضا از فعال شدن دفتر سیاسی جبهه با ترکیب جدید گفت: دفتر سیاسی اقدامات خود را در سه لایه راهبردی، تخصصی و عملیاتی طراحی کرده که خروجی آن گزارش‌ها وتحلیل‌هایی است که جوابگوی نیازهای اعضای جبهه در سراسر کشور و نیز در قالب بیانیه‌ها و اعلام مواضع و راهکارها برای عموم مردم ارائه خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: نشست عمومی اقشار جبهه در یک ماه آینده برگزار می‌شود و پس از آن کمیته‌های تخصصی اقشار به طور جداگانه در تهران و استان‌ها جلسات خود را برای تحلیل و نقد وضع موجود و راهکارهای برون رفت از مشکلات و چالش‌ها بر پا خواهند کرد.

عضو هیئت‌رئیسه جبهه مردمی با اشاره به دیگر مباحث مطروحه در این جلسه گفت: مهم‌ترین اخبار روز کشور به‌ ویژه تجمعات اعتراضی در ۱۱ شهر مورد بررسی وتحلیل قرارگرفت. علی‌رغم فراخوان گسترده معاندان برانداز با حمایت مستقیم آمریکا و علی‌رغم فشارهای روانی و اقتصادی، جز اجابت افرادی معدود، مردم نشان دادند با برپایی آشوب در کشور مخالفند.

حسینی ادامه داد: عموم مردم معتقدند این تنش‌ها نَه تنها اوضاع اقتصادی را سامان نمی‌بخشد بلکه شرایط را دشوارتر می‌کند و از طرفی مردم دست خارجی‌ها و تحریک و سرمایه گذاری آنان در این درگیری‌ها را آشکارا مشاهده می‌کنند و قدر مسلم با روحیه غیرت و عزت ملی مردم، این مداخله بیگانگان سازگاری ندارد.

عضو شورای مرکزی جبهه مردمی تاکید کرد: مردم با وجود انتقاد و گلایه‌های به حق، نسبت به کم کاری و اشکالات دولت، به هر حال دولت را محصول رای اکثریت جامعه می دانند و در نظام مردم سالاری بر این باورند که اعتراضات در چارچوب ضوابط و به قصد اصلاح امور و بهتر شدن اوضاع معیشتی و اقتصادی باید مطرح شود.

وی درخصوص اولویت‌های کنونی، تامین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و گفت: با انضباط بیشتر دست اندکاران بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله وزارت صمت در تخصیص ارز وشفافیت ونظارت دقیق نهادها ومردم نگرانی‌ها کاهش یابد.

حسینی ادامه داد: دراین جلسه همچنین مصادیقی از فشار بر طبقات متوسط و محروم جامعه ذکر شد و بر لزوم تغییر نوع نگاه و نیز تغییرات در کابینه و قاطعیت دستگاه قضایی برخورد بدون ملاحظه با دانه‌درشت‌های متخلف تاکید شد.

وی با یادآوری تلاش آمریکا برای تشدید مشکلات اقتصادی به آدرس غلط دادن برخی سیاسیون اشاره کرد و اظهار داشت: بعضی نیروهای سیاسی و مدیران اجرایی که باید پاسخگوی عملکرد ضعیف خود باشند، با فرافکنی و القائات ناصواب می‌خواهند به مسیر نادرستی که تاکنون طی کرده‌اند و آثار زیانبار آن کاملا مشهوداست، ادامه دهند و دانسته یا ندانسته به مصالح ملی ضربه بزنند.

کد مطلب 4366928

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