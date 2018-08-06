صادرات نفتی از بندر شهید باهنر ۴۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، حمیدرضا محمدحسینی با ارایه گزارشی از عملکرد اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر طی چهارماهه نخست سال جاری، اظهارداشت: با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و آغاز صادراتمواد نفتی حاصل از این پالایشگاه، میزان صادرات فرآورده های نفتی از طریق بندر شهید باهنر در چهارماهه اخیر، ۴۰ درصد رشد را در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

وی افزود: در زمینه کابوتاژ کالاهای غیرنفتی نیز رشد ۱۱۶ درصدی در بندر شهید باهنر و بنادر تابعه آن به ثبت رسید.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در زمینه ترابری مسافران دریایی نیز با جابجایی یک میلیون و ۱۴۸ هزار مسافر در بنادر شهید باهنر و شهید حقانی، شاهد رشد ۵ درصدی در این زمینه بوده ایم.

لازم به ذکر است، بندر شهید باهنر از پایانه های دریایی مناسب در راهگذر ترانزیتی جنوب کشور برای کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و عراق است.

۱۲ پست اسکله، دسترسی به آبهای آزاد، نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اتصال به کریدور شمالجنوب از طریق شبکه بین المللی جاده ای، آبخور مناسب برای پهلوگیری انواع شناورها، بندر شهید باهنر را به یک پایگاه تجاری راهبردی و مهم در منطقه تبدیل کردهاست.

این بندر با برخورداری از پایانه مسافری دریایی بین المللی استاندارد علاوه بر میزبانی از کشتی های کلاس کروز، سالانه پذیرای تعداد زیادی گردشـگر و مسـافر بین المللی است، به طوری که سفرهای دریایی بین المللی به مقصد کشورهای همسایه جنوبی ایران از طریق این بندرانجام می شود.