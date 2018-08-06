به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی روسیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ مردادماه در شهر مسکو روسیه برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:
۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف ۲- دوندوک اول ۳- مسلم سعداله یف و آرجان تیوترین
۶۱ کیلوگرم: ۱- ماگومدرسول ادریسوف ۲- اسماعیل موسکایف ۳- زلیم خان آباکاروف و آرتم گبکوف
۶۵ کیلوگرم: ۱- احمد چاکایف ۲- بخان گویگریف ۳- داشا شاراستپانوف و ناچین کولار
۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد رسول قاضی ماگمدوف ۲- آرباک سات ۳- داوید بایف و ماگومد قربان علی اف
۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف ۲- ختیگ سابولوف ۳- نیکیتا سوچکوف و تیمور بیژویف
۷۹ کیلوگرم: ۱- احمد گادجی ماگمدوف ۲- حسین سویونچف ۳- کاخابر هوبژتی و حاجی نبی اف
۸۶ کیلوگرم: ۱- داورن کوروگلیف ۲- آرتور نایفونوف ۳- ولادیسلاو والیف و زلیمخان مینکایلوف
۹۲ کیلوگرم: ۱- باتیربک ساکولوف ۲- آنزور اوریشف ۳- علی خان جبرائیل اف و یوری بلونوفسکی
۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف ۲- ولادیسلاوف بایتسایف ۳- ایگور اوسیانیکوف و زین اله کوربانوف
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آنزور خزریف ۲- مورادین کوشخوف ۲- سعید حمید اف و ماگومدگادجی نوراسولوف
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