به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی روسیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ مردادماه در شهر مسکو روسیه برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف ۲- دوندوک اول ۳- مسلم سعداله یف و آرجان تیوترین

۶۱ کیلوگرم: ۱- ماگومدرسول ادریسوف ۲- اسماعیل موسکایف ۳- زلیم خان آباکاروف و آرتم گبکوف

۶۵ کیلوگرم: ۱- احمد چاکایف ۲- بخان گویگریف ۳- داشا شاراستپانوف و ناچین کولار

۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد رسول قاضی ماگمدوف ۲- آرباک سات ۳- داوید بایف و ماگومد قربان علی اف

۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف ۲- ختیگ سابولوف ۳- نیکیتا سوچکوف و تیمور بیژویف

۷۹ کیلوگرم: ۱- احمد گادجی ماگمدوف ۲- حسین سویونچف ۳- کاخابر هوبژتی و حاجی نبی اف

۸۶ کیلوگرم: ۱- داورن کوروگلیف ۲- آرتور نایفونوف ۳- ولادیسلاو والیف و زلیمخان مینکایلوف

۹۲ کیلوگرم: ۱- باتیربک ساکولوف ۲- آنزور اوریشف ۳- علی خان جبرائیل اف و یوری بلونوفسکی

۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف ۲- ولادیسلاوف بایتسایف ۳- ایگور اوسیانیکوف و زین اله کوربانوف

۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آنزور خزریف ۲- مورادین کوشخوف ۲- سعید حمید اف و ماگومدگادجی نوراسولوف