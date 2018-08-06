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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۲۵

رقابت‌های کشتی قهرمانی روسیه؛

آزادکاران برتر روسیه مشخص شدند/ درخشش ماگمدوف و سعداله‌یف

آزادکاران برتر روسیه مشخص شدند/ درخشش ماگمدوف و سعداله‌یف

رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی روسیه با مشخص شدن نفرات برتر اوزان دهگانه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی آزاد قهرمانی روسیه روزهای ۱۲ تا ۱۴ مردادماه در شهر مسکو روسیه برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح زیر مشخص شدند:

۵۷ کیلوگرم: ۱- زائور اوگویف ۲- دوندوک اول ۳- مسلم سعداله یف و آرجان تیوترین
۶۱ کیلوگرم: ۱- ماگومدرسول ادریسوف ۲- اسماعیل موسکایف ۳- زلیم خان آباکاروف و آرتم گبکوف
۶۵ کیلوگرم: ۱- احمد چاکایف ۲- بخان گویگریف ۳- داشا شاراستپانوف و ناچین کولار
۷۰ کیلوگرم: ۱- ماگومد رسول قاضی ماگمدوف ۲- آرباک سات ۳- داوید بایف و ماگومد قربان علی اف
۷۴ کیلوگرم: ۱- زائوربک سیداکوف ۲- ختیگ سابولوف ۳- نیکیتا سوچکوف و تیمور بیژویف
۷۹ کیلوگرم: ۱- احمد گادجی ماگمدوف ۲- حسین سویونچف ۳- کاخابر هوبژتی و حاجی نبی اف
۸۶ کیلوگرم: ۱- داورن کوروگلیف ۲- آرتور نایفونوف ۳- ولادیسلاو والیف و زلیمخان مینکایلوف
۹۲ کیلوگرم: ۱- باتیربک ساکولوف ۲- آنزور اوریشف ۳- علی خان جبرائیل اف و یوری بلونوفسکی
۹۷ کیلوگرم: ۱- عبدالرشید سعداله یف ۲- ولادیسلاوف بایتسایف ۳- ایگور اوسیانیکوف و زین اله کوربانوف
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- آنزور خزریف ۲- مورادین کوشخوف ۲- سعید حمید اف و ماگومدگادجی نوراسولوف

کد مطلب 4366932

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