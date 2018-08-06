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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۲

مدیرکل نوسازی استان تهران در بازدید از خبرگزاری مهر؛

سرانه آموزشی در برخی مناطق تهران یک چهارم استاندارد کشوری است

سرانه آموزشی در برخی مناطق تهران یک چهارم استاندارد کشوری است

دقایقی پیش مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران میهمان خبرگزاری مهر بود و از چالش های نوسازی مدارس استان تهران گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران میهمان خبرگزاری مهر بود و در نشستی صمیمی به پرسش هایی پیرامون چالش های کمبود سرانه مدارس در استان تهران پاسخ داد.

وی در بخشی از این مصاحبه گفت: در استان تهران ما در هیچ منطقه ای مدرسه اضافی نداریم. سرانه های مدارس در استان تهران به نسبت تراکم های دانش آموزی در تمام مناطق شهر تهران و استان تهران با سرانه استاندارد فضای آموزشی فاصله قابل توجه دارد. مناطقی در شهر تهران داریم که سرانه فضای آموزشی آنها کمتر از یک و نیم متر مربع است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: مناطق ۱۵، ۱۸ و ۴ در شهر تهران و در شهرستان های استان، پردیس، بهارستان و شهریار سرانه های آموزشی بسیار پایینی دارند. جلسه ای با خیرین استان تهران داشته ایم و فیلم هایی را به آنها نشان داده ایم که مشاهده می شود بین میز و نیمکت ها فضا به قدری کم است که معلم به سختی می تواند میانشان حرکت کند. 

شهری اظهار کرد: باید دولت و مجلس و خیرین به کمک ما بیایند چرا که در غیر این صورت در آینده نزدیک دچار مشکل جدی خواهیم بود. 

مشروح این گفتگو در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.

کد مطلب 4366936

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