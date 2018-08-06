سرانه آموزشی در برخی مناطق تهران یک چهارم استاندارد کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران میهمان خبرگزاری مهر بود و در نشستی صمیمی به پرسش هایی پیرامون چالش های کمبود سرانه مدارس در استان تهران پاسخ داد.

وی در بخشی از این مصاحبه گفت: در استان تهران ما در هیچ منطقه ای مدرسه اضافی نداریم. سرانه های مدارس در استان تهران به نسبت تراکم های دانش آموزی در تمام مناطق شهر تهران و استان تهران با سرانه استاندارد فضای آموزشی فاصله قابل توجه دارد. مناطقی در شهر تهران داریم که سرانه فضای آموزشی آنها کمتر از یک و نیم متر مربع است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران ادامه داد: مناطق ۱۵، ۱۸ و ۴ در شهر تهران و در شهرستان های استان، پردیس، بهارستان و شهریار سرانه های آموزشی بسیار پایینی دارند. جلسه ای با خیرین استان تهران داشته ایم و فیلم هایی را به آنها نشان داده ایم که مشاهده می شود بین میز و نیمکت ها فضا به قدری کم است که معلم به سختی می تواند میانشان حرکت کند.

شهری اظهار کرد: باید دولت و مجلس و خیرین به کمک ما بیایند چرا که در غیر این صورت در آینده نزدیک دچار مشکل جدی خواهیم بود.

مشروح این گفتگو در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.