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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۳۸

وزیر اقتصاد آلمان راهی آنکارا می شود

وزیر اقتصاد آلمان راهی آنکارا می شود

در راستای بهبود مناسبات دوجانبه برلین- آنکارا قرار است وزیر اقتصاد آلمان در راس یک هیات اقتصادی راهی ترکیه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مورگن پست، به دنبال انتشار خبر سفر «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به آلمان اخباری مبنی بر تداوم رایزنی های دوجانبه میان دو کشور منتشر شده است. 

بر اساس نوشته مورگن پست قرار است در ماه اکتبر یک هیات اقتصادی از آلمان به سرپرستی «پیتر آلتمایر» وزیر اقتصاد این کشور راهی آنکارا شده تا گفتگوهای تجاری را با مقامات اقتصادی ترکیه برگزار کنند. 

این در حالی است که پس از این سفر نیز قرار است «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان به منظور دیدار با همتای ترکیه ای خود راهی آنکارا شود. هنوز زمان دقیق این سفر مشخص نشده است. 

گفتنی است پس از دستگیری تعدادی از خبرنگاران آلمانی در ترکیه مناسبات دو کشور رو به سردی گرائیده بود. 

مقامات دو کشور سعی دارند با انجام دیدار و گفتگوها در مسیر عادی سازی مناسبات گام بر دارند.

کد مطلب 4366937
شقایق لامع زاده

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