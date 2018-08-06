جنگ تابستانه «همسایه من» در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین؛ جنگ بزرگ تابستانه «همسایه من» یکشنبه شب در محله خیابان تبریز قزوین برگزار شد.



محمد درافشانی، رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:جنگ های تابستانی «همسایه من» از یازدهم تا هجدهم مرداد ماه سال جاری ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه در محلات قدیمی و نواحی منفصل شهری برگزار می شود.

وی افزود:جنگ تابستانه «همسایه من» با اهدافی همچون توسعه نشاط، شادابی و پویایی در میان شهروندان با توجه به محوریت «روابط اجتماعی شهروندی»، «شبکه های اجتماعی و تلفن همراه»، «گردشگری و شهرشناسی»، «اعتیاد و طلاق»، «آداب همسایه داری و خصایص اخلاقی و تربیتی» در سطح شهر قزوین برگزار در سطح محلات قدیمی قزوین در حال برگزاری است.

درافشانی وی ارتقای سطح فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و ایجاد نشاط اجتماعی را از جمله اهداف برگزاری این جنگ تابستانه برشمرد.