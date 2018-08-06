فعالیت ۲۵۰ هنرمند در کانون بسیج هنرمندان رباط کریم

جعفر کهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۵۰ هنرمند در قالب ۹ گروه هنری با هدف تحقق و دستیابی به اهداف سازمان بسیج هنرمندان در این حوزه به فعالیت مشغول هستند.

کهن در ادامه در تشریح اهدف این حوزه گفت: هدف عمده ما استفاده از ظرفیت هنرمندان برای انتقال مفاهیم ارزشمند انقلاب اسلامی است و در این راستا از فعالیت هنرمندان شهرستان در قالب گروه های ۹ گانه بهره مند شده ایم.

وی با اشاره به اینکه احیای ظرفیت های فرهنگی شهرستان رباط کریم و هدفمند کردن برنامه های فرهنگی با رویکرد مردم محور از مهمترین رسالت و وظیفه این تشکل است افزود: در این زمینه همراهی هنرمندان لازمه دستیابی به این امر مهم خواهد بود.

مسئول حوزه بسیج هنرمندان رباط کریم از همکاری هنرمندان شهرستان رباط کریم در برگزاری برنامه های فرهنگی و بروز استعداد های درخشان استقبال کرد و گفت: هنرمندان عزیز رباط کریم، نصیر شهر و پرند جهت همکاری و سازمان دهی در کانون هنرمندان با دارا بودن یکی از شرایط زیر می تواند به عنوان هنرمند داوطلب عضو این کانون باشند.

کهن در تشریح شرایط عضویت اظهار داشت: فارغ التحصیل بودن در یکی از مقاطع رشته های هنری، داشتن اثر هنری در یکی از رشته های هنری، کسب رتبه در یکی از جشنواره ها و مسابقات هنری-ادبی (استانی، کشوری ، بین المللی)، گواهینامه معتبر از سازمان های هنری و ادبی و سایر مراکز و موسسات آموزش هنری، سابقه تدریس در یکی از رشته های هنری-ادبی، داشتن گواهی نامه معتبر از عضویت در یکی از انجمن ها یا گروههای هنری ادبی، فارغ التحصیلی در یکی از مقاطع رشته های هنری و داشتن شهرت هنری و ادبی در جامعه(شهر، استان ، کشور) جهت عضویت و ثبتنام الزامی است.

کهن مراحل درخواست عضویت در کانون را مراجعه به کانون بسیج هنرمندان مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رباط کریم، تکمیل فرم اطلاعات فردی، ارائه مدارک برای تشکیل پرونده شامل؛ ۲ قطعه عکس، فتوکپی کارت ملی یا شناسنامه، فتوکپی مدرک تحصیلی و فتوکپی مدرک دال بر داشتن یکی از شرایط احراز هنرمندی اعلام کرد.