حسین جنابان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال خلیج فارس قم آمادگی خود را برای حضور در لیگ دسته اول بسکتبال کشور به هیئت بسکتبال استان قم اعلام کرده است و طی نامه‌ای به هیئت بسکتبال استان قم و فدراسیون بسکتبال این آمادگی را اعلام کرده‌ایم.



وی افزود: خلیج فارس که سال گذشته در دسته دوم بسکتبال کشور حضور داشت با تغییر احتمالی در ساختار برگزاری لیگ‌ها، احتمالاً تیمی دسته اولی خواهد بود و تمرینات این تیم نیز آغاز شده است که در شرایط رکود فعلی، اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود.



مدیر تیم بسکتبال خلیج فارس قم گفت: تیم خلیج فارس قم سال گذشته در لیگ دسته دوم کشور شرکت داشت و اولین تجربه کشوری خود را پشت سر گذاشت و در عین شایستگی به کارش در گروه خود خاتمه داد اما امسال به دنبال استفاده از تجارب سال گذشته هستیم.



جنابان بیان داشت: گرچه در حال حاضر نمی‌توانیم به طور جدی و محکم بگوییم که تأمین هزینه حضور در لیگ یک صورت پذیرفته اما قول‌هایی به ما داده شده و با امید به حمایت‌های مختلف چه از سوی بخش خصوصی و چه از سوی اداره کل ورزش و جوانان کار را آغاز کرده‌ایم.



وی عنوان کرد: چالش بزرگ فعلی تمامی تیم‌های ورزشی اسپانسر و تأمین هزینه‌ها است و تزلزل شدید ساختار اقتصادی کشور، لطمه سنگینی به ورزش قهرمانی که در اولویت‌های پایین تخصیص بودجه چه از سوی بخش دولتی و چه بخش خصوصی قرار دارد، وارد کرده است.