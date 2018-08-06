پرونده سند آمایش کرمانشاه بسته شده است

طهمورث الیاسی بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستگاه اجرایی مطالعات سند آمایش کرمانشاه دانشگاه رازی است؛ مجری و ناظر را هم خود دستگاه‌ اجرایی مشخص کرده و البته نظرات ما را هم لحاظ کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه افزود: دانشگاه رازی شرکت مشاور مآب را به عنوان مشاور طرح در نظر گرفته است و از نظرات آنها استفاده کرده‌اند و حالت ناظر مشاور دارد!

وی بیان داشت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بهره‌بردار است و این سازمان هیچ قراردادی با شرکت مآب ندارد.

الیاسی بختیاری تصریح کرد: این طرح در سل ۹۳ و قبل از ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی توسط استاندار وقت به دانشگاه رازی سپرده شده و بعد از احیای این سازمان ما هم این موضوع را پیگیری کردیم تا به نتیجه برسد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه گفت: آنچه که در چارچوب شرح خدمات مشخص شده به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و امور آمایش سازمان هم آنرا تایید کرده است.

وی بیان داشت: هشت بخش این سند کامل بوده و مشتمل بر ۱۰ هزار صفحه در ۴۲ جلد است که برای طی مراحل بعدی به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.

الیاسی بختیاری گفت: طرح آمایش استان به تصویب شورای برنامه‌ریزی رسیده و برای طی مراحل بعدی به سازمان برنامه ارسال شده و این سازمان طی نامه‌ای آنرا تایید کرده؛ در فرآیندهای بعدی آنرا بررسی می‌کنند و پس از طرح در کمیسیون نظرات اصلاحی را ارائه و از آن برای تدوین سند ملی و استانی آمایش استفاده می‌کنند.