خبرگزاری مهر- گروه استان ها: این روزها مسائل اقتصادی کشور از بحث قیمت ارز و سکه تا کالاهای مورد نیاز مردم به دغدغه جامعه تبدیل شده و در این شرایط صاحبنظران راهکارهای مختلفی را ارائه می کنند که برخی از این راهکارها ممکن است کارگشا باشد.

طی ماه های اخیر بارها از سوی نمایندگان مجلس، صاحبنظران و سایرین بر لزوم ساماندهی جدی شرایط اقتصادی کشور تاکید شده و برخی اقدامات نیز صورت گرفته اما مساله همچنان به قوت خود باقی است.

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در مشکلات اقتصادی موجود و عدم ثبات اقتصادی دخیل هستند، این فرآیند دچار پیچیدگی گردیده و چاره اندیشی برای آن به اقدامی چند بعدی و دشوار مبدل شده است.

در این رابطه خبرگزاری مهر گفت و گویی با محمد ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم خمین در مجلس انجام داده که در ادامه می خوانید؛

به طور کلی شرایط کنونی اقتصادی را در کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

در وضعیت کنونی آمریکا با تحریم های جدید خود و فشار اقتصادی سعی دارد ایران را به مذاکره وادارد و برجام را در مذاکرات خود بر ایران تحمیل کند، در این راستا ستاد جنگ اقتصادی علیه ایران سازماندهی کرده است.

آمریکا با تمام توان و قدرت جنگ اقتصادی را علیه ایران به راه انداخته است و مسئولان جمهوری اسلامی برای مقابله با این جنگ نیازمند مدیریت و انسجام و عزم و اراده قوی هستند تا سیاست هایی را متناسب با وضعیت کنونی کشور و اقتصاد تدوین و تدبیر کنند.

ساختار اقتصادی دولت متناسب با شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، نیازمند سازماندهی و تغییر و اصلاح است و بابت ادامه وضعیت اقتصادی موجود، هیچ عذری از دولت پذیرفته نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهره گیری از ظرفیت های درونی، ساماندهی ساختار اقتصادی و اتخاذ سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط جدید را از دولت و رئیس جمهور خواستار شدند، اما پیام مثبتی از سوی دولت شنیده نشد.

با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای مدیریت راهبردی اقتصاد کشور از سوی دولت، بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار تغییر و اصلاح ساختار اقتصادی دولت شده اند، اما تا کنون اقدام قانع کننده ای از سوی دولت مبنی بر اتخاذ تصمیم راهبردی و اساسی مشاهده نشده است.

به اعتقاد شما عامل اصلی عملکرد ضعیف دولت در حوزه اقتصاد و رفع مشکلات موجود چیست؟

مهمترین و عمده ترین مشکل دولت، مدیریت تمرکزی است و هم گرایی و هماهنگی در پیکره دولت و در بین رده سیاست گذار و مجریان وجود ندارد. عدم همراهی مجریان و مدیران کل در استان ها متناسب با تصمیمات دولت، عامل مهم در عملکرد ضعیف دولت در حوزه های مختلف از جمله اقتصادی است.

از سوی دیگر به استانداران که فرماندهان خط مقدم در رفع مشکلات کشور هستند، اختیارات لازم تفویض نشده است و نیاز است رئیس جمهور در راستای تفویض اختیار به استانداران متناسب با مسئولیت هایی که دارند، هوشمندانه برنامه ریزی کند.

بر این اساس قرارگاه خط مقدم دولت که فرماندهان آن استانداران هستند در جنگ اقتصادی دشمن دچار نقیصه است، در حالی که با تفویض اختیار لازم به استانداران، همه مدیران تحت امر و تدابیر آنها قرار می گیرند و رفع مشکلات کشور تسهیل می شود، اگر این نقیصه رفع نشود، دولت به تدریج به یک دولت ناکارآمد تبدیل خواهد شد.

باتوجه به اینکه طی ماه های اخیر شاهد نوسانات عجیب و فراز و نشیب بسیار در قیمت ارز و سکه بوده ایم، عامل رخداد این مساله چیست؟

سیاست های دولت در حوزه اقتصاد برخلاف اصول و سیاست های مقابله با جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران است و به نظر من بحران سکه و ارز نیز نشان از وجود عناصر خائن و نفوذی در تیم اقتصادی دولت دارد، به طوری که می توان اذعان داشت ریشه بحران های پولی، ارزی و سکه تقریبا همین موضوع است.

مقام معظم رهبری در جلسه سران قوا فرمود همه شرایط و حمایت های لازم در راستای مدیریت شرایط اقتصادی کشور برای رئیس جمهور فراهم است و پشتیبانی لازم از دولت و تیم اقتصادی انجام می شود.

از سوی دیگر پیشنهادهای راهبردی از سوی مجلس و نمایندگان به دولت برای مدیریت صحیح اقتصادی ارائه شده، اما تصمیم گیر نهایی در این زمینه رئیس جمهور و دولت است و همانطور که گفته شد، با ادامه وضعیت اقتصادی در شرایط کنونی هیچ عذری از دولت پذیرفته نیست.

به نظر شما نقش و میزان اثرگذاری تحریم ها در وضعیت اقتصادی کشور چگونه است؟

کشور دارای ظرفیت و توان داخلی بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی است و با تکیه بر توان داخلی، نه تنها تحریم ها و فشار اقتصادی دشمن کارساز نخواهد بود، بلکه کشور به لحاظ اقتصادی می تواند در سطح بین المللی و جهانی به شکوفایی برسد، بنابراین نیازمند مدیریت و برنامه ریزی اصولی در این زمینه هستیم.

تحریم ها و اقدامات آمریکا تنها ۲۰ درصد و یا کمتر بر اقتصاد کشور اثرگذار است و ۸۰ درصد آسیب های اقتصادی عمدتا به دلیل سوء مدیریت داخلی و عملکرد تیم اقتصادی دولت ایجاد می شود.

با وجود ظرفیت های موجود در کشور، فقر در جامعه غیر قابل قبول است، تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی نیازمند تغییر و اصلاح است، چرا که در حال حاضر سیاست های اقتصادی دولت کارایی و اثر بخشی و قدرت مدیریت لازم در شرایط خاص را ندارد.

کشوری که سراسر معادن و ذخائر نفتی و معدنی غنی است و دانشمندان و جوانان توانمند دارد، باید در رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضع معیشت مردم عملکرد مناسب داشته باشد.

این مساله را قبول دارید که در شرایط اقتصادی کنونی کشور، اختلال در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است؟

شاید این مساله وجود داشته باشد، اما کشور دارای ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی فراوان است، به طوری که بدون سرمایه گذاری خارجی نیز، می تواند به اقتصادی توانمند و موثر و رقابت پذیر در بازارهای جهانی و بین المللی دست یابد.

از سوی دیگر، در همین شرایط با وجود تحریم ها، کشورهایی نظیر چین آماده سرمایه گذاری با حجم ۱۰۰میلیارد دلار برای هر پروژه ای در کشور هستند و کشور هند نیز برای توسعه بندر چابهار در بخش نفت و گاز اعلام پشتیبانی کرده اند. همچنین در حوزه پروژه های راه آهن روس ها طرف قرارداد هستند و در راستای سرمایه گذاری در پروژهای بزرگ کشور آمادگی لازم را دارند.

مجلس شورای اسلامی در این زمینه چه برنامه ای را در دستور کار دارد؟

اگر وضعیت ادامه یابد و دولت در ساماندهی تیم اقتصادی و بهبود وضع موجود اقدام راهبردی نکند، مجلس قاطعانه عمل می کند و در این زمینه تصمیمات جدی اتخاذ خواهد کرد، چراکه هر گونه کوتاهی در این زمینه، ضربه به کشور خواهد بود.

تهدید های آمریکا علیه ایران طبل تو خالی است، اگرچه با ادامه وضعیت داخلی کشور بستری برای دخالت آمریکا فراهم می شود، در حقیقت غفلت دولت در ساماندهی وضع کشور، زمینه سوءاستفاده برای دشمن را فراهم می کند. اگر دولت به دنبال اصلاح نواقص و مشکلات اقتصادی موجود باشد و گام های موثر بردارد، قطعا مجلس هم در این مسیر دولت را همراهی می کند.