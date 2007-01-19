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۲۹ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۳۴

با موضوع فرزندان حضرت زینب (س) ؛

بیست و یکمین "شب شعرعاشورا" در شیراز برگزار می شود

بیست و یکمین "شب شعرعاشورا" در شیراز برگزار می شود

بیست و یکمین شب شعرعاشورای شیراز با موضوع فرزندان حضرت زینب کبری (س) ، نهم و دهم اسفند ماه سال جاری در شهر شیراز برگزار خواهد شد .

به گزارش خبرنگار مهر ، در مراسم شب شعر عاشورا که سالانه با حضور شاعرانی از سراسر کشور برگزار می شود ، امسال شاعران و دوستداران فرهنگ عاشورایی ، برای بیست و یکمین بار در ایام محرم ، به تبیین ادبیات عاشورا می پردازند ، به این ترتیب شب شعر عاشورا وارد دهه سوم تولد خود می شود .

در سالهای گذشته ، شاعران و نویسندگانی چون : "زنده یادان نصرالله مردانی و محمد علی مردانی" ، مصطفی رحماندوست ، سید مهدی شجاعی ، دکتر محمد رضا سنگری ، دکتر صادق آئینه وند ، حمید هنرجو ، محمد خلیل جمالی ، شفق خراسانی ، عباس براتی پور و ... در شبهای شعر عاشورایی شیراز حضور یافته اند .    

"فرهنگ " و "احد ده بزرگی " از متولیان برگزاری شبهای شعر عاشورای شیراز هستند ، این مراسم ادبی در تالار حافظ شیراز برگزار خواهد شد .
کد مطلب 436696

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