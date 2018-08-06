به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانی در نشست صبح دوشنبه ستاد کنترل و پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان به میزبانی فرمانداری گرمسار، ضمن اشاره به آغاز طرح تشدید نظارت بر مرغداریهای شهرستان باهدف رصد و مقابله با آنفولانزا در این شهرستان، تأکید کرد: بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان یکی از بیماریهای مهم و مشترک بین انسان و دام است که در صورت عدم رعایت الزامات بهداشتی توسط مرغداران و سایر صنوف میتواند مشکلساز باشد.
وی افزود: کارشناسان اداره دامپزشکی گرمسار در سیستم مراقبت فعال و غیرفعال آنفلوانزا بهصورت شبانهروزی مرغداریها و مراکز مختلف وابسته را رصد و هرگونه تلفات غیرعادی احتمالی را موردبررسی قرار خواهند داد اما به دلیل وجود سه کشتارگاه صنعتی طیور در این شهرستان و کشتارگاههای شهرستانهای همجوار، همهروزه شاهد حمل تعداد زیادی طیور کشتاری در سطح گرمسار هستیم که این امر یک نقطه بحران را در این ناحیه تشکیل میدهد.
رئیس دامپزشکی گرمسار گفت: مهمترین علت انتقال عامل بیماری از محل آلودگی، جابجایی طیور بیمار است که میتواند بهراحتی طیور منطقه را بیمار کند لیکن مرغداران میبایست قبل از هر گونه جابجایی طیور، اقدامات لازم را با همکاری دام پزشکی انجام دهند تا در صورت صحت و تایید سلامت از نظر دامپزشک، مجوز بهداشتی قرنطینه و حمل صادر شود.
دهقانی گفت: ستاد اجرایی کنترل و پیشگیری از بیماری به صورت مستمر در طول سال فعالیت دارد و خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری در سطح شهرستان شناسایی و گزارش نشده است.
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