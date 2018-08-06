رشد چشمگیر واردات برخی کالاهای اساسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران ، بررسی آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد که ذرت دامی، برنج، لوبیای سویا، جو، کنجاله و سایر قطعات بی‌استخوان منجمد گاو ازجمله کالاهای اساسی هستند که بیشترین میزان واردات را در این مدت داشته‌اند.

ذرت دامی از جمله کالاهای اساسی است که در لیست عمده کالاهای وارداتی به کشور طی چهار ماه نخست سال ۹۷ رتبه دوم را به خود اختصاص داده به طوری که در این مدت ۳ میلیون و ۱۰۴ هزار تن ذرت دامی به کشورمان وارد شده که به لحاظ وزنی نسبت به سال ۹۶ رشد ۴۱.۸۰ درصدی داشته است.

ارزش دلاری ذرت دامی وارد شده به کشورمان طی این مدت ۷۱۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶.۹۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد، واردات این کالا در مجموع ۴.۶۸ درصد از سهم ارزشی واردات به کشور را به خود اختصاص داده است.

برنج از دیگر کالاهای اساسی است که در رتبه سوم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار دارد. طی چهار ماه نخست سال‌جاری ۶۶۳ هزار تن برنج به ارزش ۶۷۵ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزش به ترتیب ۲.۷۹ درصد و ۱۱.۵۹ درصد افزایش داشته است. این کالا در مجموع ۴.۴۴ درصد از سهم ارزشی کل واردات را دارد.

لوبیای سویا رتبه چهارم را در لیست اقلام عمده وارداتی به کشور دارند به طوری که طی چهار ماه نخست سال‌جاری ۹۹۹ هزار تن لوبیای سویا به ارزش ۴۹۲ میلیون دلار به کشورمان وارد شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴۱.۸۷ و ۴۵.۷۹ درصد افزایش داشته و در مجموع لوبیای سویا ۳.۲۴ درصد از سهم ارزشی کل واردات را به خود اختصاص داده است.

همچنین طی مدت مذکور جو با میزان ۷۷۲ هزار تن به ارزش ۱۶۶ میلیون دلار در ردیف نهم اقلام وارداتی به کشور جای دارد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ بیانگر افزایش ۹۳.۶۱ درصدی از نظر وزنی و ۱۳۶.۹۸ درصدی از حیث ارزش است و ۱.۹ درصد از سهم ارزشی کل واردات را دارد.

براساس این گزارش سایر قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو از دیگر کالاهای اساسی است که بیشترین میزان واردات را طی چهار ماه نخست سال‌جاری داشته و رتبه یازدهم لیست اقلام عمده وارداتی را داراست، به طوری که به میزان ۳۴ هزار تن به ارزش ۱۴۸ میلیون دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش ۲.۵۷ درصدی از نظر وزن و ۷.۶۹ درصد از حیث ارزش داشته است.

بر پایه این گزارش، کنجاله و سایر آخال‌های جامد حتی خُرد شده یا به هم فشرده در رتبه سیزدهم اقلام عمده کالاهای وارداتی طی چهار ماه نخست سال‌جاری را دارد و ۳۲۳ هزار تن به ارزش ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشورمان شده که بیانگر کاهش ۳۹.۱۷ درصدی از نظر وزن و ۳۵.۶۹ درصدی از حیث ارزش است.