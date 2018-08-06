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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

کره شمالی خواستار رفع تحریم‎های آمریکا شد

کره شمالی خواستار رفع تحریم‎های آمریکا شد

رسانه رسمی کره شمالی حفظ تحریم‎ها علیه این کشور را مغایر با ادعای آمریکا مبنی بر تمایل برای بهبود روابط عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رودونگ سیمون» روزنامه رسمی کره شمالی امروز دوشنبه خواستار رفع تحریم‌های آمریکا علیه پیونگ‌یانگ شد.

به گفته این رسانه، کره شمالی با خاتمه دادن به آزمایش‌های هسته‌ای خود و بازگرداندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ شبه‌جزیره کره، حسن‌نیت خود را به واشنگتن نشان داده است.

این درحالی است که چند روز قبل، هیأت کارشناسی سازمان ملل در گزارشی مدعی تداوم فعالیت‌های هسته‌ای پیونگ‌یانگ و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی شد.

درهمین راستا، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم‌های جدیدی را علیه کره شمالی اعمال کرد.

به گفته رودونگ سیمون، اقدامات واشنگتن در تضاد با طرح بهبود روابط ۲ کشور است و قطعاً برقراری تحریم‌ها چنین نتیجه‌ای نخواهد داشت.

کد مطلب 4366977
مریم خرمایی

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