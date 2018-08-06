به گزارش خبرگزاری مهر، «رودونگ سیمون» روزنامه رسمی کره شمالی امروز دوشنبه خواستار رفع تحریمهای آمریکا علیه پیونگیانگ شد.
به گفته این رسانه، کره شمالی با خاتمه دادن به آزمایشهای هستهای خود و بازگرداندن بقایای اجساد سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ شبهجزیره کره، حسننیت خود را به واشنگتن نشان داده است.
این درحالی است که چند روز قبل، هیأت کارشناسی سازمان ملل در گزارشی مدعی تداوم فعالیتهای هستهای پیونگیانگ و دور زدن تحریمهای بینالمللی شد.
درهمین راستا، وزارت خزانهداری آمریکا نیز تحریمهای جدیدی را علیه کره شمالی اعمال کرد.
به گفته رودونگ سیمون، اقدامات واشنگتن در تضاد با طرح بهبود روابط ۲ کشور است و قطعاً برقراری تحریمها چنین نتیجهای نخواهد داشت.
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