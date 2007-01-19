قرآن سرا در سراسر کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور، دکتر محمد علی خواجه پیری مدیر کل مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی در همایش مسئولان کانونهای مساجد کشور، راه اندازی اولین قرآن سرا در خوزستان و ساماندهی سبکهای آموزشی با تأکید بر آموزش چهره به چهره را از جمله برنامه های مرکز توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی در سال آینده عنوان کرد.

وی سبکهای مختلف آموزش مفاهیم قرآنی در کشور، ساماندهی این روشهای آموزشی را از دیگر اولویتهای اصلی مرکز مذکور اعلام کرد.

دکترخواجه پیری در ادامه کانونهای مساجد را بهترین بستر برای فعالیتهای قرآنی برشمرد و گفت: کانونهای مساجد می توانند بهترین بازوی اجرایی فعالیتهای قرآنی در کشور باشند.

همایش دو روزه مسئولان کانونهای مساجد کشور، به منظور جمع بندی نهایی عملکرد سال 85، هماهنگیهای لازم برای ویژه برنامه های محرم و دهه فجر و نیز اعلام برنامه های آتی ستاد عالی کانونها در سال 86 در محل سالن کنفرانس مجمع اهل بیت (ع) برگزار شد.