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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

از محل موقوفات صورت گرفت؛

اعطای تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال به بیمارستان فارابی

اعطای تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال به بیمارستان فارابی

کرمانشاه_ معاون اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: امروز تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال به بیمارستان فارابی کرمانشاه اختصاص می یابد.

حجت الاسلام توسلی در گفتگو با خبرنگار  مهر با اشاره به سنت حسنه وقف ازاعطای ۲ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای کمک به بیمارستان فارابی کرمانشاه از سوی اوقاف طی برگزاری مراسمی در دانشکده علوم قرآنی خبر داد.

معاون اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از حضور مسئولین استانی از جمله مشاور استاندار برای برگزاری این مراسم خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: اعطای این تجهیزات پزشکی از محل کمکهای موقوفه مرحوم بنکدار اصفهانی بوده است.

حجت الاسلام توسلی افزود: نیت واقف در این باره کمک به تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان های اعصاب و روان بوده است که در این میان نیز مبالغی به این نیت اختصاص یافت.

کد مطلب 4366982

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