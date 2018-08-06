اعطای تجهیزات پزشکی به ارزش ۲ میلیارد ریال به بیمارستان فارابی

حجت الاسلام توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سنت حسنه وقف ازاعطای ۲ میلیارد ریال تجهیزات پزشکی برای کمک به بیمارستان فارابی کرمانشاه از سوی اوقاف طی برگزاری مراسمی در دانشکده علوم قرآنی خبر داد.

معاون اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از حضور مسئولین استانی از جمله مشاور استاندار برای برگزاری این مراسم خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: اعطای این تجهیزات پزشکی از محل کمکهای موقوفه مرحوم بنکدار اصفهانی بوده است.

حجت الاسلام توسلی افزود: نیت واقف در این باره کمک به تامین تجهیزات پزشکی بیمارستان های اعصاب و روان بوده است که در این میان نیز مبالغی به این نیت اختصاص یافت.