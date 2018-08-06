بدمینتون باز قمی به اردوی انتخابی غرب آسیا دعوت شد

علی پنجه باشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون بدمینتون اعزام تیم‌های بدمینتون پایه ایران به مسابقات قهرمانی غرب آسیا را در دستور کار دارد و این اعزام با هدف تجربه اندوزی ستاره‌های جوان و با استعداد بدمینتون ایران انجام می‌شود.



وی افزود: خبر خوش برای بدمینتون استان قم این است که در بین ۱۰ بدمینتون باز دعوت شده انتخابی نوجوانان زیر ۱۷ سال کشور برای انتخاب ترکیب اعزامی به مسابقات غرب آسیا در لبنان یک بدمینتون باز از قم حضور دارد.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم گفت: معین کشاورز بدمینتون باز قمی است که برای این که بتواند به مسابقات غرب آسیا راه پیدا کند باید در این مرحله انتخابی حریفان خود را شکست دهد که با توجه به توان بالای این بدمینتون باز قمی به موفقیت وی امید داریم.



پنجه باشی بیان داشت: معین کشاورز از رده‌های سنی پایه نونهالان در هیئت بدمینتون استان قم تحت تمرین و فعالیت بوده است و در سال‌های اخیر، همه ساله در رقابت‌های رنکینگ نونهالان و نوجوانان کشور به میدان رفته و نتایج قابل قبولی نیز کسب کرده است.



وی عنوان کرد: رشد بدمینتون در قم با توجه به این که مشکلات مالی و جذب اسپانسر تشدید شده با چالش‌های خاص خود روبرو است اما با این وجود هرگز اجازه نداده‌ایم روند حرکتی بدمینتون در قم کند شود.