شب ناآرام شیکاگو ۴۰ زخمی و ۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیراندازی در آمریکا رفته رفته تبدیل به یک بحران شده و این کشور را به سمت جنگ داخلی پیش می برد به طوری که رویترز از هفت ساعت تیراندازی در شیکاگو و کشته شدن چهار نفر گزارش داده است.

در این هفت ساعت تیراندازی، ۴۰ نفر هدف قرار گرفته اند.

هنوز علت اصلی این وضعیت در شیکاگو مشخص نیست اما یکی از مقامات شیکاگو عنوان داشته که تیراندازی های انجام شده امری معمولی بوده است.

در دسترس بودن سلاح گرم در آمریکا و فروش انواع مختلف آن در فروشگاه ها سبب شده تا اغلب مردم سلاح گرم در اختیار داشته باشند به همین دلیل آمار قتل در این کشور با استفاده از سلاح گرم بسیار بالا است.

در این میان اقدام برخی از نمایندگان کنگره و کاخ سفید برای ایجاد محدودیت در زمینه فروش سلاح راه به جایی نبرده و ارتباط گسترده لابی سلاح در ایالات متحده با اعضای با نفوذ کنگره سبب شده تا فروش سلاح در آمریکا بدون هیچگونه مشکلی ادامه داشته باشد.

این وضعیت رفته رفته تبدیل به یک بحران شده به طوری که تیراندازی در آمریکا به سوی مردم تبدیل به موضوعی همیشگی شده و سالانه هزاران نفر در این کشور بر اثر اصابت گلوله کشته می شوند.

بر اساس جدیدترین تحقیقات انجام شده در آمریکا، هر سال بیش از ۵۰۰ کودک در حوادث تیراندازی که در شهرهای مختلف این کشور انجام می شود کشته می شوند. میانگین تیراندازی های انجام شده به سوی مردم در آمریکا از سال ۲۰۰۸ تا کنون در مقایسه با سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ سه برابر شده است.

این آمار از سوی وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است. این وزارتخانه در ۱۰ سال گذشته ۵۰ هزار افسر، هفت هزار فرمانده ویژه صحنه های جرم و بیش از سه هزار افسر محلی و ایالتی را برای مقابله با جرم و جنایت به ویژه مقابله با تیراندازی آموزش داده، اما با این وجود تیراندازی به سوی مردم در آمریکا همچنان ادامه دارد.