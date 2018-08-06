برق ادارات خاطی در کرمانشاه قطع می شود/کاهش ۳۰ درصدی مصرف

علیمراد مرادی مجد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر هفته از ادارات بازدید می شود و در روزهای سه شنبه گزارشی از این بازدیدها به استاندار و وزارت نیرو ارسال می شود.

وی افزود: از ابتدا با ادارات خاطی که پس از زمان اداری همچنان سیستم سرمایشی را روشن گذاشتند برخورد کردیم اما بحث جدی دیگر برخورد با اداراتی است که مولد اضطراری دیزل دارند اما به کارگیری نمی کند.

مدیر عامل شرکت برق استان کرمانشاه با بیان اینکه به کارگیری این سیستم مصوبه هئیت وزیران است و ادارات دارای دیزل الزاما باید از مولد اضطراری استفاده کنند گفت: تاکنون دو وعده اخطار دادیم و این هفته نسبت به قطع برق اداراتی که دیزل دارند اما استفاده نمی کند اقدام خواهیم کرد.

وی درباره صرفه جویی در زمان پیک مصرف برق افزود: نسبت به پیک خاموشی مدت مشابه قبل حدودا ۳۰ درصد کاهش مصرف داشته ایم زیرا قبلا ۱۸۰ مگاوات خاموشی اعمال اما اینک این میزان به ۱۲۰ مگاوات رسیده است.

مرادی مجد با اشاره به اینکه اگر مردم همکاری کنند انتظار می رود تا پایان مرداد خاموشی ها به حداقل برسد گفت: با این حال انتظار داریم مردم همچنان در مصرف برق رعایت کنند البته بسیاری از ادارات بعد ساعات اداری همچنان سیستم سرمایشی آنان روشن است.

وی افزود: از نظر صرفه جویی مصرف انرژی امسال نسبت به سال قبل کاهش داشته ایم همچنین مصرف برق کل استان نسبت به اواخر تیرماه حدود ۲۰ درصدی کاهش داشته است.