دانشگاه هنر در قزوین راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، میثمی به نمایندگی از سوی هنرمندان موسیقی در نشست هنرمندان با استاندار که یکشنبه شب در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهارداشت: مدیران اجرایی سیاسی عمل می کنند و انسجام در کار نیست لذا باید نسبت به بازاندیشه در سیاست های هنری تجدید نظر شود.

وی افزود: همواره استاندار و امام جمعه بر اهمیت جایگاه هنر تاکید کرده اند اما تحول خاصی در حوزه فرهنگ صورت نگرفته است و اگردر انتخاب مدیران فرهنگی از هنرمندان هم نظر سنجی کنند بهتر است.

وی اضافه کرد: با ایجاد خانه هنرمندان می توان در انتخاب مدیران حوزه هنر مشورت داد و به نتایج بهتری رسید و هنرمندان باید در کنار مدیران ارشد فرهنگی باشند تا تصمیم گیریها تقویت شود.

میثمی گفت: سرمایه گذاران بخش خصوصی علاقمند حضور در این بخش هستند اما همراهی کمتر است و در برگزاری کنسرت های موسیقی مشکل داریم بویژه در گرفتن مجوز و محل برگزاری با چالش مواجهیم که از استاندار محترم انتظار مساعدت داریم.

وی اضافه کرد: با این همه محدودیت و مشکلات مالی چگونه باید در جامعه نشاط ایجاد کنیم در حالی که موسیقی می تواند به پویایی و نشاط جامعه کمک کند اما به این ابزار کمتر توجه می شود.

میثمی تصریح کرد: ایجاد رشته های هنری بویژه موسیقی در دانشگاه ببن المللی با پیگیری های فراوان هنوز به نتیجه نرسیده لذا به نظر می رسد کشف ظرفیتهای تحقیقاتی و پژوهشی در موسیقی در استان ضروری است.

وی اظهارداشت: قزوین در پژوهش موسیقی ظرفیتهای ارزشمندی دارد که با واگذاری امور به هنانرمندان می توان به پویایی موسیقی کمک کرد.

نماینده اهالی موسیقی استان یادآورشد:فرهنگ و هنر نیازمند توجه ویژه است و باید بازارچه هنر در استان راه اندازی شود که در این راستا در سعدالسلطنه فضاهای خوبی داریم و می تواند در اختیار هنرمندان قرار گیرد.

در ادامه سید حیدر موسوی به نمایندگی از هنرمندان خوشنویسی گفت: حوزه هنری به صورت تخصصی کار می کند و در اموزش تاکید جدی دارد و رویکرد تخصصی آن موجب شده فعالیتها روند مطلوبی داشته باشد و در این راستا شاهد شکوفایی هنرمندان جوان هستیم.

وی افزود: رشته های مختلفی در استان فعال شده و در انجمن خوشنویسان ایران ۴۲۰ شعبه داریم و ۹ سال است کار تخصصی صورت می گیرد و کارگاه عکس با ۲۰۰ عَضو فعال شده و کارگاه تصویر سازی با ۶۰ عضو و کارگاه کاریکاتور با ۴۰ نفر و نقاشی با ۵۰ عضو راه اندازی شده است.

