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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۶

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سمنان:

۵۶۰ سمنانی در طرح مهارت‌آموزی محیط کار شرکت کردند

۵۶۰ سمنانی در طرح مهارت‌آموزی محیط کار شرکت کردند

سمنان - مدیرکل فنی و حرفه‌ای سمنان گفت: سال گذشته ۵۶۰ نفر در قالب طرح مهارت‌آموزی در محیط کار آموزش‌های لازم را در راستای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای فراگرفتند.

فاطمه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ابعاد اجرای طرح آموزش مهارت‌های اشتغال‌زایی در محیط کار که همزمان با سراسر کشور در سمنان نیز برگزار می‌شود، تأکید کرد: آموزش مهارت در محیط کار واقعی یکی‌ از ‌روش‌های ‌آموزش ‌فنی ‌و ‌حرفه‌ای است که در استان نیز با همراهی اصناف و باهدف نهادینه شدن مهارت‌های کاری اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه در سال گذشته ۵۶۰ نفر در استان سمنان با ورود به طرح مهارت افزایی در محل کار، آموزش دیدند و آمار حاضران در این طرح طی سال جاری، برای اعلام هنوز قطعیت ندارد، افزود: این افراد رشته‌های مختلف را به‌طور عملی فراگرفتند تا هم تجربه کار را بیابند و هم از فنون کار بی‌اطلاع نمانند.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای سمنان، ترویج رشته‌های مختلف آموزشی را منوط به همراهی اصناف استان دانست و گفت: با تعامل می‌توانیم تعادل خوبی رابین آموزش‌ها و بازار کار در استان ایجاد کنیم و هر میزان این تعامل دوسویه از ناحیه صاحب‌کاران و مهارت آموزان بیشتر شود، در رفع مشکل بیکاری موفق‌تر خواهیم بود.

منصوری آماده‌سازی و ایجاد خودباوری، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، آشنایی با محیط کسب‌وکار، کسب تجربه و ... را در زمره مزیت‌های اجرای طرح آموزش در محل کار دانست و بیان کرد: حفظ و پایداری مشاغل سنتی مانند صنایع‌دستی، گلیم، جاجیم، نمد، کفش‌های سنتی و کلاه و ...، کمک به بنگاه‌های فعال به‌منظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد، کاهش هزینه‌های جذب و به‌کارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاه‌های اقتصادی نیز در زمره هدفگذاری‌های این حرف هستند.

کد مطلب 4367001

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