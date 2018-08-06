فاطمه منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ابعاد اجرای طرح آموزش مهارتهای اشتغالزایی در محیط کار که همزمان با سراسر کشور در سمنان نیز برگزار میشود، تأکید کرد: آموزش مهارت در محیط کار واقعی یکی از روشهای آموزش فنی و حرفهای است که در استان نیز با همراهی اصناف و باهدف نهادینه شدن مهارتهای کاری اجرا میشود.
وی بابیان اینکه در سال گذشته ۵۶۰ نفر در استان سمنان با ورود به طرح مهارت افزایی در محل کار، آموزش دیدند و آمار حاضران در این طرح طی سال جاری، برای اعلام هنوز قطعیت ندارد، افزود: این افراد رشتههای مختلف را بهطور عملی فراگرفتند تا هم تجربه کار را بیابند و هم از فنون کار بیاطلاع نمانند.
مدیرکل فنی و حرفهای سمنان، ترویج رشتههای مختلف آموزشی را منوط به همراهی اصناف استان دانست و گفت: با تعامل میتوانیم تعادل خوبی رابین آموزشها و بازار کار در استان ایجاد کنیم و هر میزان این تعامل دوسویه از ناحیه صاحبکاران و مهارت آموزان بیشتر شود، در رفع مشکل بیکاری موفقتر خواهیم بود.
منصوری آمادهسازی و ایجاد خودباوری، مهارتآموزی در محیط کار واقعی، آشنایی با محیط کسبوکار، کسب تجربه و ... را در زمره مزیتهای اجرای طرح آموزش در محل کار دانست و بیان کرد: حفظ و پایداری مشاغل سنتی مانند صنایعدستی، گلیم، جاجیم، نمد، کفشهای سنتی و کلاه و ...، کمک به بنگاههای فعال بهمنظور شناسایی و جذب نیروی کار مستعد، کاهش هزینههای جذب و بهکارگیری نیروهای فاقد مهارت و استفاده از ظرفیت و توان آموزشی عملی بنگاههای اقتصادی نیز در زمره هدفگذاریهای این حرف هستند.
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