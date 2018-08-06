سیاره سرگردان با ۱۲برابر حجم مشتری کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، سیاره ای با۱۲.۷ برابر حجم مشتری کشف شده که در فاصله ۲۰ سال نوری از زمین سرگردان است.

این سیاره سرکش که مشخصات آن با هیچ ستاره ای مشابه نیست، نخستین نمونه از نوع خود است که با تلسکوپ رادیویی از زمین کشف می شود.

حجم و قدرت زیاد میدان مغناطیسی آن، دانش ستاره شناسان از اشیای آسمانی اعماق فضا را به چالش کشیده است.

ملودی کائو یکی از ستاره شناسان دانشگاه ایالتی آریزونا می گوید: مشخصات این شی آسمانی نشانگر سیاره یا یک سیاره کوتوله قهوه ای ست. همچنین چند ویژگی جالب دارد که به ما کمک می کند فرایند میدان مغناطیسی در ستارگان و سیارات را بررسی کنیم.

سیاره های کوتوله قهوه ای را به سختی می توان دسته بندی کرد. آنها بزرگ و به اندازه سیاره هستند. از سوی دیگر ابعاد آنها به قدری نیست که بتوان شی آسمانی را ستاره به حساب آورد. به هرحال این شی آسمانی در سال ۲۰۱۶ میلادی با استفاده از تلسکوپVLA در نیومکزیکو رصد شد و در ابتدا دانشمندان آن را یک سیاره کوتوله قهوه ای اعلام کردند.

البته هنوز انسان دانش زیادی درباره این اشیا آسمانی ندارد. نخستین نمونه این شی در سال ۱۹۹۵ میلادی کشف شده است. درهمین راستا محققان کاشف این سیاره سعی دارند درباره میدان های مغناطیسی و انتشار امواج رادیویی ۵ سیاره کوتوله قهوه ای اطلاعات بیشتری کسب کنند.

با این وجود هنگامیکه گروه دیگری از محققان اطلاعات سیاره کوتوله قهوه ای را بررسی کردند، متوجه شدند یکی از این اشیا آسمانی به نام SIMP J۰۱۳۶۵۶۶۳+۰۹۳۳۴۷۳ بسیار جوانتر از بقیه است. سن سیاره نشان می داد آنها به جای یک ستاره سوخته، سیاره شناور کشف کرده اند.

اما نکته متمایز میان سیاره های عظیم گازی و سیاره کوتوله قهوه ای شاخص « مرز سوزاندن دتریوم» است. این شاخص در حقیقت نشان می دهد چنانچه حجم سیاره ای کمتر از ۱۳ برابر حجم مشتری باشد، عنصر دتریوم موجود در آن با هسته اشیا آسمانی دیگر ترکیب نمی شود. این درحالی است که حجم سیاره کشف شده ۱۲.۷ برابر سیاره مشتری است و بنابراین در دسته سیاره های سرگردان نیز نمی گنجد.

پس از این مرحله کائو میدان مغناطیسی این شی فضایی دوردست را اندازه گیری کرد.

این سیاره و برخی از سیارات کوتوله قهوه ای دیگر ، مانند شفق شمالی(aurora borealis.) هاله هایی قدرتمند دارند.

در اصل هاله های قدرتمند به دانشمندان کمک کرد تا سیارات دوردست را رصد کنند. اما هنوز مشخص نیست این سیارات چگونه تشکیل شده اند. به هرحال تحلیل محققان حاکی از آن بود که میدان مغناطیسی سیاره مرموز کشف شده ۲۰۰ برابر قدرتمندتر از سیاره مشتری است و این امر می تواند قدرت هالی اطراف آن را توضیح دهد.

به گفته کائو این شی آسمانی بسیار جذاب است زیرا مطالعه مکانیسم مغناطیسی آن اطلاعات جالبی از سیارات مشابه فراهم می کند.

کائو در این باره می گوید: ما معتقدیم این مکانیسم نه تنها در سیاره های کوتوله قهوه ای بلکه در سیارات عظیم گازی نیز دیده می شود.

تحقیق مذکور در« ژورنال آستروفیزیکال» منتشر شده است.