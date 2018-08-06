بندرعباس با ۳۰درصد افزایش ورودی ترانزیت کالا فعالترین مرز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقر جوان گفت: در ۴ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ بندرشهید رجایی با کسب ۳۰ درصد از مجموع ترانزیت کالاهای ورودی ، مهمترین و فعال ترین مرز ترانزیتی در کشور بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان افزود: تلاش شبانه روزی فعالان حوزه حمل و نقل استان موجب شد تا هرمزگان از بین ۳۲ مرز فعال کشور در جایگاه نخست ترانزیت کالا قرار گیرد.

وی اضافه کرد: در این مدت ۹۸۸ هزار و ۵۰۴ تن کالا از طریق بندرعباس به دیگر مرزهای کشور ترانزیت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همچنین مرزهای پرویزخان، باشماق، بازرگان و شهید باهنر را دیگر مرزهایینام برد که در جایگاه های بعدی ترانزیت ورود کالا به کشور قرار دارند و ۷۳ درصد از حجم کل ترانزیت کالا در کشور از طریق مرزهای نام برده شده صورت می گیرد و تنها ۲۷ درصد متعلق به سایر مرزهای کشور است.

باقرجوان بیشترین کالاهای ترانزیتی از مرز بندرعباس را مواد سوختی، انواع ترکیبات شیمیایی، کالاهای ساختمانی، لوازم خانگی و انواع پنبه برشمرد.

باقر جوان به میزان ترانزیت کالا در کشور اشاره کرد و گفت: آمار و اطلاعات جمع آوری شده حاکی از این است که طی ۴ ماهه نخست سال ۹۷، ۳۳۶۸ هزار تن کالاهای مصرفی و مواد نفتی از کشورترانزیت شده است، که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل۱۰ درصد افزایش داشته است.

وی کریدور جنوب به شمال را یکی از مهمترین کریدورهای بین المللی برشمرد که از مرز بندرعباس و استان هرمزگان گذر می کند و قاره آسیا را به اروپا متصل و نیازهای مواد اولیه کشورهای آسیای شمالی و اروپا را فراهم می کند.

ترکمنستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه، ازبکستان و ترکیه مقاصد کالاهای تزانریتی از کشورمان است.