وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش هفت میلیارد ریال در شهر یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ااسلام سید رحیم پناهنده در رابطه با جزئیات این وقف افزود: منزلی مسکونی با ارزش تقریبی ۷ میلیار ریال و به متراژ ۲۵۰ متر مربع در بخش شمال شهر یاسوج وقف شد.

پناهنده تصریح کرد: ‌منزل مسکونی وقف شده با نیت فعالیت های قرانی و روضه خوانی سید الشهدا(ع) وقف شد.

وی افزود: همچنین وقف انجام گرفته در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت شد.

پناهنده محوریت و رویکرد وقف را فقرزدایی و خود اتکایی در جامعه دانست و بر گسترش چنین ظرفیت ها و فعالیت هایی در سطح جامعه تاکید کرد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بویراحمد یکی از مشکلات اوقاف استان و شهرستان بویراحمد را عدم وجود وقف قرانی در راستای توسعه فعالیت های قرانی دانست و ابراز داشت: با وقف انجام گرفته بخشی از مشکلات این حوزه رفع شد.