  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

رئیس اداره اوقاف شهرستان بویراحمد خبر داد:

وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش هفت میلیارد ریال در شهر یاسوج

وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش هفت میلیارد ریال در شهر یاسوج

یاسوج- رئیس اداره اوقاف شهرستان بویراحمد از وقف یک باب منزل مسکونی به ارزش هفت میلیارد ریال در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ااسلام سید رحیم پناهنده در رابطه با جزئیات این وقف افزود: منزلی مسکونی با ارزش تقریبی ۷ میلیار ریال و به متراژ ۲۵۰ متر مربع در بخش شمال شهر یاسوج وقف شد.

پناهنده تصریح کرد: ‌منزل مسکونی وقف شده با نیت فعالیت های قرانی و روضه خوانی سید الشهدا(ع) وقف شد.

وی افزود: همچنین وقف انجام گرفته در سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه کشور ثبت شد.

پناهنده محوریت و رویکرد وقف را فقرزدایی و خود اتکایی در جامعه دانست و بر گسترش چنین ظرفیت ها و فعالیت هایی در سطح جامعه تاکید کرد.

رئیس اداره اوقاف شهرستان بویراحمد یکی از مشکلات اوقاف استان و شهرستان بویراحمد را عدم وجود وقف قرانی در راستای توسعه فعالیت های قرانی دانست و ابراز داشت: با وقف انجام گرفته بخشی از مشکلات این حوزه رفع شد.

کد مطلب 4367008

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها