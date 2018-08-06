خرید ۲۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوین

فاطمه خمسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای قصل خرید تاکنون بیش از ۲۱۸ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده که از این میران با توجه به سهمیه ۲۰۵ هزار تنی استان حدود ۶ و نیم درصد افزایش داشته است.

به گفته ی وی؛ برداشت و خرید گندم در سطح شهرستان های البرز، آبیک و بوئین زهرا به پایان رسیده و در مناطق دیم خیز شهرستانهای آوج، قزوین و تاکستان همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : همچنین طی این مدت حدود ۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم بذری از کشاورزان استان خریداری شده است.

خمسه با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده گندم خریداری شده از کیفیت بالا و سن زدگی پایینی برخوردار است گفت : با برنامه ریزی انجام شده درصدد هستیم برای سال زراعی آینده ضمن استفاده از بذور مناسب، مبارزه با سن غلات را نیز در سطح بیشتری انجام دهیم.

وی از همه کشاورزان، بهره برداران، کارشناسان و ناظران برای تلاش مضاعف در تولید و خرید گندم قدردانی کرد.

در سال زراعی جاری بیش از ۱۳۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به زیر کشت گندم رفته بود.