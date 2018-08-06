اعزام ۳ تیرانداز اصفهانی به مسابقات آسیایی جاکارتا

علی زارعی در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال ۹۷ که جابجایی و تغییراتی در هیئت به وجود آمد برنامه های زیادی نیز در مجمع عنوان شد که ۸۰ درصد آنها عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: مهمترین برنامه، راه اندازی لیگ استانی تیراندازی است که بعد ۹ سال اجرایی شد.

دبیر هیئت تیراندازی استان اصفهان گفت: حدود هزار نفر در هیئت فعال هستند اما ۷۰ نفر از اعضا در پایگاه قهرمانی فعالیت می کنند که ۳۰ نفر آنها آقا و ۴۰ نفر خانم هستند.

وی در ارتباط با مسابقات پیش روی هیئت گفت: به زودی مرحله دوم مسابقات لیگ، مسابقات آزاد استانی و مسابقات استعدادیابی نوجوانان را در پیش خواهیم داشت.

زارعی بیان کرد: برای استعدادیابی کمیته هایی را مستقر کرده ایم که استعدادیابی را به روش فدراسیون انجام می دهند و بچه ها را در اول کار به سالن های ورزشی سطح شهر نمی فرستند تا آموزش های لازم را فراگیرند.

وی ادامه داد: ورزشکارانی که تصمیم دارند حرفه ای تمرین داشته باشند را به پایگاه قهرمانی هدایت می کنیم تا بعد در اردوها نیز شرکت کنند.

دبیر هیئت تیراندازی استان اصفهان گفت: تعداد سالن های ورزشی در شهر اصفهان کافی است اما بیشتر سعی داریم تعداد سالن ها را در شهرستان های اطراف زیاد کنیم تا شهرستان ها نیز بیشتر درگیر این ورزش شوند.

وی در پایان با بیان اینکه باید به ورزش تیراندازی بیشترتوجه شود، گفت: امیدواریم ورزش تیراندازی در رده های اول قرار بگیرد و خانواده ها بیشتر به سمت آن آمده و استقبال کنند.