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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

از ابتدای امسال

«هجیج» در صدر بازدید گردشگران از پاوه قرار گرفت

«هجیج» در صدر بازدید گردشگران از پاوه قرار گرفت

کرمانشاه_ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان پاوه گفت: روستای هجیج در صدر بازدید گردشگران شهرستان پاوه است.

هادی شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۵۰هزار نفر تفرجگر و ۳۵تا ۴۰هزار نفر گردشگر از مناطق گردشگری شهرستان پاوه بازدید کردند.

وی افزود: در این میان روستای هجیج، سد داریان و روستای نسمه چشمه هانه کوان غاردست ساز خالو حسین از مناطق با بیشترین تعداد گردشگر بودند.

 رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری شهرستان پاوه درباره اقدامات اجرا شده برای جذب گردشگران گفت: برگزاری جشنواره‌های مختلف، چاپ بروشور، تهیه تیزر های تبلیغاتی، برپایی اکیپ های راهنمایی وپذیرایی از گردشگران، حضور مستمر درنمایشگاهها و جشنواره‌ها ی استانی و کشوری از جمله این برنامه ها بوده است.

وی دعوت از تمامی راهنمایان تورگردانان جهت بازدید ازشهرستان، برپایی نمایشگاه و فروشگاه های صنایع دستی، راه اندازی فروشگاه اینترنتی صنایع دستی، تجهیز بیش از ۷۰خانه و۱۰ اقامتگاه بوم گردی،  ۸ مهمانسرا،  ۲هتل و اعطای بیش از ۳۰میلیاردریال تسهیلات درجهت راه‌اندازی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی را از دیگر اقدامات درزمینه    جذب گردشگر در شهرستان پاوه دانست.

شریفی بیان کرد: مهمترین موانع بر سر راه جذب گردشگر  نبود راههای مناسب، وجود پدیده گرد وغبار و نوپا بودن این صنعت در کشور و منطقه ما است.

کد مطلب 4367025

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