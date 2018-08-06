واگذاری ۱۹۰۰۰ میلیارد ریال سهم دولتی تا مرداد ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، بالغ بر ۱۹ هزار و ۴۷۳ میلیارد ریال سهم و اموال دولتی از ابتدای امسال تا کنون توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت بلوکی و از طریق مزایده واگذار شده است.

بر این اساس از این میزان واگذاری، ۱۸ هزار و ۵۲۸ میلیارد ریال مربوط به شرکت های گروه یک واگذاری‌ها و ۹۴۵میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکت های گروه دو واگذاری‌ها بوده است.

گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سال های ۹۴، ۹۵، ۹۶ و ۹۷ تمدید شده است. این در حالی است که بر اساس فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، قرار است در سال جاری ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند که با توجه به روند واگذاری ها به نظر می رسد واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا کند.

به‌ استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.

همچنین در تبصره‌های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت‌های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است به‌منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت‌های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت‌های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقی‌مانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.