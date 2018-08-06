پیش فروش قطعی خودروی چینی در زمان ممنوعیت واردات

به گزارش خبرنگار مهر، چند ماه اخیر یکی از پرچالش ترین ایام برای بازار خودروی کشور طی سالهای اخیر بوده است؛ برنامه پایش دیشب پشت پرده خودرو فروش یکی از خودروهای چینی به نام «ه.ت» در ایام ممنوعیت واردات را افشاکرد . این برند جدید چینی از سوی شرکت «ع.خ» دقیقاً در زمانی که واردات خودرو به کشور ممنوع بوده، به صورت قطعی پیش فروش شده است . جالب آنکه شرکت «ع.خ» جزء شرکت هایی است که پیش فروش خودرو توسط آن ها ممنوع شده است .

در برنامه دیشب پایش تماس ضبط شده ای با این شرکت فروش خودرو پخش شد که در آن فروشنده این شرکت، در اقدامی عجیب قیمتی قطعی برای فروش این خودرو در آبان ماه ذکر می‌کند . کارشناس فروش این شرکت در این تماس تلفنی می گوید : قرار است این خودرو روی خط تولید این شرکت برود و از آبانماه مدل‌های تولیدی به خیابان خواهد آمد. وی همچنین عنوان می کند: خودروهای «ه.ت» که آگهی شده و برای آنها قیمت قطعی اعلام شده است، آماده تحویل هستند.

این در حالی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان چند ماه قبل اعلام کرد که خودروی «ه.ت» مجوز پیش فروش با این گارانتی را ندارد.