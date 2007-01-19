به آینده پرسپولیس خوشبین نیستم / دنیزلی باید در رفتار و تمریناتش تجدید نظر کند

به گزارش خبرنگارمهر، حمید استیلی که هفته گذشته به خاطر اختلاف نظر با سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از کادر فنی این تیم جدا شد پس از یک هفته سکوت خود را شکست و دلایل این جدایی را تشریح کرد.

استیلی که دنیزلی را متهم کرده بود با بازیکنان بدرفتاری می کند دراین مورد گفت: او درابتدای فصل رفتار خوبی با بازیکنان نداشت و با آنها به تندی رفتار می کرد اما به مرور زمان تغییر کرد و رفتارش بهتر شد.

مربی جدا شده تیم فوتبال پرسپولیس درادامه خاطر نشان کرد: ایشان درحالی انجام مصاحبه را اصلی ترین دلیل برای جدایی من می داند که من در مصاحبه هایم هیچ حرفی علیه دنیزلی نزده ام و تنها در مورد تیم صحبت کرده ام که فکر نمی کنم مشکلی داشته باشد.

استیلی ادامه داد: در تمامی تمرینات گذشته پرسپولیس که در غیاب دنیزلی برگزار می شد شرکت کردم اما ایشان عنوان کرده اند هر وقت در تمرینات حضور نداشته اند من هم غیبت می کردم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مصدومیت های پرتعداد بازیکنان پرسپولیس اشاره کرد و گفت: متاسفانه بازیکنان تیم ما به خاطر تفکرات آقای دنیزلی باید هفته ای سه بازی تمرینی سنگین انجام دهند که این امر باعث بالا رفتن درصد مصدومیت آنها می شود.

استیلی در جواب این سوال که در نیم فصل دوم چقدر به موفقیت پرسپولیس امیدوار است خاطر نشان کرد: مطمئن باشید اگر دنیزلی در رفتار و تمریناتش تجدید نظرنکند این تیم به موفقیتی دست پیدا نخواهد کرد. من از صمیم قلب دوست دارم پرسپولیس موفق شود اما با شرایطی که الان تیم دارد بعید به نظر می رسد این تیم در نیم فصل دوم به جایگاه شایسته ای برسد. دنیزلی باید در رفتار و تمریناتش تجدید نظر کند تا شاید پرسپولیس از وضعیت فعلی خارج شود.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان صحبت هایش گفت: متاسفانه بها دادن بیش از اندازه به مربیان خارجی باعث شده است که آنها هم چند برابر مربیان ایرانی پول بگیرند و هم به مربیان ما توهین کنند و بگویند از فوتبال چیزی نمی فهمند. امیدوارم مسئولان فوتبال کشور نسبت به این موضوع هوشیار باشند و اجازه ندهند مربیان خارجی اعتبار و فرهنگ مربیان داخلی را زیر سوال ببرند.