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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳

معاون وزیر اقتصاد خبر داد؛

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دولت

دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دولت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت: درآمدهای دولت با این شیوه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کامل تقوی نژاد با بیان اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده است، اظهار کرد: این پیشنهاد هنوز به کارگروه های تخصصی برای بحث و بررسی ارجاع نشده است.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مختلف مالیات است که در کشورهای مختلف در حال اجرا است، افزود: اگر شرایط اخذ چنین مالیاتی در کشور ما فراهم شود اجرای آن می تواند مثمر ثمر باشد.

وی با بیان اینکه باید در فکر افزایش درآمدهای دولت باشیم، تصریح کرد: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه می تواند درآمدهای دولت از حوزه مالیات را افزایش دهد.

تقوی نژاد با تاکید بر اینکه بنده موافق اخذ چنین مالیاتی هستم، گفت: خوشبختانه سازوکارهای اخذ چنین مالیاتی فراهم شده و مشکلی در اجرای آن وجود ندارد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به این سوال که آیا اخذ چنین مالیاتی به ایجاد تنش در بازار و اقتصاد دامن نمی زند، گفت: هر اقدامی در ابتدا به برخی حواشی دامن می زند اما خوشبختانه با توجه به فراهم بودن زیرساخت های نرم افزاری و شبکه ای در حوزه اخذ مالیات بر عایدی سرمایه اجرای آن با کمتر نقصی مواجه خواهد شد.

کد مطلب 4367032
سمیه رسولی

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