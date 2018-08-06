تصادف در زنجان۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت

سرهنگ علی‌اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخورد رخ‌به‌رخ یک دستگاه خودروی سواری پژو ۲۰۶ با یک دستگاه کامیون در آزاد راه زنجان به قزوین یک کشته برجای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع این تصادف را خواب‌آلودگی و عدم هوشیاری راننده خودروی سواری اعلام کرد.

رئیس پلیس‌راه استان زنجان گفت: همچنین در اثر برخورد دو دستگاه سواری پژو و پراید در محور خدابنده به ابهر یک نفر دردم فوت کرد و شش نفر دیگر هم مصدوم شدند.

شیرمحمدی تأکید کرد: علت اصلی وقوع این تصادف عدم ایمن‌سازی جاده و ۵۰ درصد هم راننده پراید مقصر بوده است.

وی از همه رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان زنجان خواست، از سبقت و سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عجله در ادامه مسیر پرهیز کنند و کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده‌های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم‌افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه‌ریزی کنند.

شیرمحمدی تأکید کرد: زنجان یک استان عبوری است و بیشتر جاده‌ها برای گذر مسافران بزرگراه است در این میان رانندگان به‌محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پارکینگ اقدام به استراحت کنند و اصلاً رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و درجاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی‌آید توقف کنند.

وی افزود: رانندگان در شب از رانندگی خودداری کنند چراکه دید بسیارکم می‌شود و از رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند.